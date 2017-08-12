Gürcistan'da

VAZİANİ (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarındaki Vaziani askeri üssünde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO ülkelerinden askerlerin katılımıyla yapılan "Noble Partner 2017" tatbikatı resmi törenle sona erdi.

2 bin 800 askeri personel ve 500 askeri aracın iştirak ettiği çok uluslu tatbikatın kapanış töreninde davetlilere Gürcistan ve ABD silahlı kuvvetleri gösteri düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, burada yaptığı konuşmada, bu yılki tatbikata daha öncekilerden daha fazla ülkeden katılım gerçekleştiğini belirterek, tüm iştirakçi ülkelere teşekkürlerini iletti.

Tatbikatın ülkelerin teröre karşı mücadele kapasitesini arttırmak üzere düzenlendiğini dile getiren Margvelaşvili, küresel terör, insanın insana tahakkümü, köleleştirme gibi olgulara karşı ortak mücadelenin önemine işaret etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de katıldığı tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Benzer tatbikatların, NATO müttefiki ülkelerin askerleri ile Barış İçin Ortaklık ülkeleri askerleri arasında uyum sağlanması için yapıldığına dikkati çeken Gümrükçü, tatbikata katılanlar arasında tam bir uyum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, komşu ve stratejik ortak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin altını çizen Gümrükçü, Güney Osetya Savaşı'nın 9. yıl dönümünde Türkiye, ABD ve diğer NATO müttefiklerinin ülkede bulunmasının dayanışma göstergesi olduğunu kaydetti.



