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Gürcistan'da Saakaşvili hakkında verilen gıyabi hapis cezası

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili: - "Gürcistan'ın uluslararası imajına zarar vermektedir"

Gürcistan'da Saakaşvili hakkında verilen gıyabi hapis cezası

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin anayasal hakkını kullandığı halde hapis cezasına çarptırılmasının "Gürcistan'ın uluslararası imajına zarar verdiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Margvelaşvili yaptığı yazılı açıklamada, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hakkında verilen gıyabi hapis cezası kararına tepki gösterdi.

Af çıkarmanın cumhurbaşkanın anayasal hakkı olduğunu hatırlatan Margvelaşvili, savcılığın bu anayasal hakkı görmezden gelerek dava açmasının endişe verici bulduğunu belirtti.

Margvelaşivli, "Vurgulamak isterim ki savcılık tarafından bir anayasal hak üzerinde dava açılması birçok soruyu ortaya çıkarıyor ve bu Gürcistan'ın uluslararası imajına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Savcılık, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin af çıkararak katillerin serbest kalmasına neden olduğunu ve görevini kötüye kullandığını ileri sürerek dava açmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, bir cinayet davasında af çıkararak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle gıyabında yargıladığı eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 3 yıl hapis cezası vermişti.

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