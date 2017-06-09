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Gürcistan'daki Türk okulunda ilk karne heyecanı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde geçen yıl açılan, ülkedeki ilk ve tek Türk devlet okulu olma özelliğini taşıyan Batum Türk Okulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılının tamamlanması münasebetiyle yıl sonu sergisi ve kapanış...

Gürcistan'daki Türk okulunda ilk karne heyecanı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde geçen yıl açılan, ülkedeki ilk ve tek Türk devlet okulu olma özelliğini taşıyan Batum Türk Okulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılının tamamlanması münasebetiyle yıl sonu sergisi ve kapanış töreni düzenlendi.

Okuldaki törene Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz, okul yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkonsolos Temizkan, törende yaptığı konuşmada, Batum Türk Okulunda ilk eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek okulun ilk mezunlarına üniversite hayatlarında başarılar, öğrencilere mutlu bir tatil dönemi diledi.

Temizkan, ilk kez yurt dışında görev yapan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batum Türk Okulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul kısmında 81, ortaokul kısmında 58, lise bölümünde 28 olmak üzere toplam 167 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Karadeniz, okulda 22 öğretmenin görev yaptığını sözlerine ekledi.

Karne dağıtım töreninde, mezun olan 6 öğrenciye diplomaları takdim edildi.

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2016-2017 Öğretim Yılı Sona ErdiBatum Türk Okulu
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