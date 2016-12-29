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Gürcistan'dan Halep'teki çocuklara yardım

- Gürcistan hükümeti Suriye'nin Halep kentindeki çocuklara 100 bin dolar yardım gönderdi

Gürcistan'dan Halep'teki çocuklara yardım

TİFLİS (AA) - Gürcistan hükümetinin, Suriye'nin Halep kentindeki savaş mağduru çocuklara 100 bin dolar yardım gönderdiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Halep'teki çatışmalardan dolayı zor durumdaki çocuklar için toplanan 100 bin doların Gürcistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisine aktarıldığı belirtildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili 17 Aralık tarihinde yaptığı bir konuşmada, "Birleşmiş Milletler Ofisi aracılığıyla Halep'teki çocuklara bir şekilde insani yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
çocukGürcistanHalepYardım
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