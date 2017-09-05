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Gürcistan'dan Kuzey Kore'ye kınama

- Gürcistan, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini kınadı

Gürcistan'dan Kuzey Kore'ye kınama

TİFLİS (AA) - Gürcistan, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini kınayarak, bu denemenin dünya ve bölge barışının sürdürülmesini tehdit ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de küresel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden büyük ölçekli nükleer denemesinden endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan'ın uluslararası ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunun vurgulanan açıklamada, "Pyonyang'ın kışkırtıcı eylemini sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesinin bölge ve dünya barışının sürdürülmesini tehdit ettiği belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesi yaptığı bildirilmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) konuyla ilgili acil toplantıya çağrılmıştı. Toplantıda, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." açıklamasını yapmış, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." şeklinde konuşmuştu.

Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin, 2006'dan bu yana bu ülkenin gerçekleştirdiği 6. nükleer deneme olduğu ifade ediliyor.


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