Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Gürcistan'dan Rusya'ya toprak bütünlüğü çağrısı

- Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili: - "Rusya sınırlarının güneyinde dost bir ülke istiyorsa Gürcistan'ın kararlarına saygı göstermelidir"

Gürcistan'dan Rusya'ya toprak bütünlüğü çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Rusya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Kvirikaşvili, devlet televizyonu Kanal 1'de çıktığı programda 2016 yılını değerlendirdi.

Programda Gürcistan'ın iç ve dış politikasını, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci ve Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkilere değinen Kvirikaşvili, Gürcistan'ın kararlarına saygı gösterdiği sürece Moskova yönetimiyle bazı meselelerin müzakere edilebileceğini belirtti.

Kvirikaşvili, konuşmasında Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Rusya, sınırlarının güneyinde dost bir ülke istiyorsa, Gürcistan'ın kararlarına saygı göstermelidir. Müzakere sürecinde bazı konular görüşülebilir, ancak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiçbir şekilde uzlaşma olamaz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Giorgi KvirikaşviliGürcistanRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.