Gürcü aileler Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yardım elini hissedecek

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin yardım eli, Kurban Bayramı'nda komşu Gürcistan'nın farklı yerlerinde yaşayan, binlerce yardıma muhtaç aileye uzanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurban Bayramı vesilesiyle Gürcistan'da yardıma muhtaç ailelere ulaşma çalışmaları yürütüyor. Vakıf, Kurban Bayramı'nda Gürcistan'da 10 bine yakın aileye kurban eti dağıtmayı planlıyor.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş, AA muhabirine yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Gürcistan’daki Kurban Bayramı faaliyetlerine ilişkin hazırlıkların büyük kısmını tamamlandıklarını aktaran Gümüş: "Bayramın ilk günü Tiflis Cuma Camisi'nde, Batum Orta Camisi'nde ve ülkenin diğer yerlerindeki 300'den fazla camide bayram namazı kılınacak. Ardından ise kurban kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak." dedi.

Gümüş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2010 yılından beri Gürcistan'da hizmet verdikleri ve Gürcistan Müslümanlarına ihtiyaç duydukları konularda destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Gümüş, "Kurban Bayramı'nda Türkiye Diyanet Vakfı olarak büyük çaplı yardım faaliyeti yapıyoruz. Kurban eti dağıttığımız aile saysı her geçen yıl artıyor. Bu yıl, bayramda 10 bine yakın aileye kurban etini dağıtmayı planlıyoruz. Bunun için, Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle 250 büyükbaş hayvan kesilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinden ve yardım kuruluşlarından da destek aldıklarını vurgulayan, Gümüş, Tiflis ve Batum başta olmak üzere Müslümanların yoğun yaşadığı Acara ve Türkiye'de daha çok Borçali olarak bilinen Kvemo Kartli'deki köylerde ve kent merkezlerinde kurulan kesimhanelerde halka kurban kesim hizmeti verildiğini bildirdi.

Gümüş, faaliyetlerini Gürcistan Müslümanlar İdaresiyle koordineli olarak yürüttüklerinin altını çizdi. İhtiyaç sahipleri listesinin Gürcistan Müslümanlar İdaresi tarafından oluşturulduğunu ifade eden Gümüş, vakfın kurban etlerini bu listelere göre dağıttığını belirtti.

Gümüş şunları kaydetti:

"İmkanlar ölçüsünde kurban etlerini Gürcistan’ın her yanına ulaştırmaya çalışıyoruz, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, bize onun bilgisi ulaşmışsa biz o kişilere kurban etini ulaştırıyoruz. Çünkü bunun dostluğun, kardeşliğin gereği olduğuna inanıyoruz ve Türkiye-Gürcistan dostluğuna, Gürcistan’da yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki dostluğa da katkı sağlayacağını düşünüyoruz."







