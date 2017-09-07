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Gürcü müzisyen Antalya'da kaldığı otelde öldü

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde müzisyen olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gela Shishmanashvili, kaldığı otelde yaşamını kaybetti

Gürcü müzisyen Antalya'da kaldığı otelde öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde müzisyen olarak çalışan Gürcistan vatandaşı Gela Shishmanashvili (59), kaldığı otelde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaldığı otel odasında fenalaşan Gela Shishmanashvili'ye, yanında bulunan arkadaşı Alexander Bregvadze müdahale etti ve otel görevlilerinden yardım istedi. Odaya çağrılan sağlık görevlileri Shishmanashvili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Shishmanashvili'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Shishmanashvili'nin akşam otel odasında Gürcü arkadaşı ile aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edildi. Shishmanashvili'nin gözaltına alınan arkadaşı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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