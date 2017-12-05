Güroymak hizmetle buluştu

BİTLİS (AA) - Şener Toktaş - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Bitlis'in Güroymak Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yıllardır ihmal edildiği ilçede çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Güroymak Belediyesi, görevlendirmenin ardından geçen yıldan bu yana devletin imkanlarını en etkin ve verimli şekilde kullanarak ilçe halkını belediyecilik hizmetleriyle buluşturdu. 23 milyon lira borcu bulunan Güroymak Belediyesi, ilk 10 ayda ilçede altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sosyal, eğitim, kültürel, sportif ve birçok alandaki projeyi hayata geçirerek 18,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 28 Kasım'da Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını anımsatarak yaklaşık 23 milyon lira gibi ağır bir yükü olan ve belediyecilik hizmetleri adına da çok ciddi sıkıntıları bulunan "ilkel" bir belediyeyi devraldıklarını belirtti.

‘Kaynaklar dağa gitti, milletin evladına kurşun olarak döndü’İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Bitlis'in Güroymak Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yıllardır ihmal edildiği ilçede çok sayıda projeyi hayata geçirdi.05.12.2017

Aylık periyodik payı 850 bin lira civarında olan bir belediyenin, 23 milyon lira gibi bir borcunun olmasının ciddi manada ağır bir yük olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ağır tablo karşısında kollarımızı sıvadık. Devletimizin tevdi ettiği bu ağır mesuliyetin bilincinde halkımıza daha rahat yaşanabilir bir şehir kurabilmenin azmi ve gayretiyle yola çıktık. Burası 1987 yılında ilçe hüviyetini kazanmış 30 yıllık bir ilçe ama tabloya baktığımızda belediye hizmetleri adına ciddi manada eksiklikleri olan ve belki döneminin 15 ile 20 yıl gerisinde devam eden bir belediyeyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi buradaki milletimizin ve halkımızın da daha yaşanılabilir bir şehirde yaşama hakları var. O düşünceyle çalışmalarımıza yoğun şekilde başladık."

"6 ayda, 30 yılda yapılanın 1,5 katını yaptık"

Alibeyoğlu, 30 yıllık ilçede 210 bin metrekare kilitli parke yol yapıldığını, görevlendirmenin ardından 6 ayda 310 bin metrekare kilitli parke yolun inşasına başladıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Yolun yüzde 80'i bitti. 6 ayda, 30 yılda yapılan kilitli parke yolun 1,5 katını yaptık ayrıca 10 yıldır ilçemizin gündeminde olan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen yüksekokul meselesine el attık. İlk etapta belediyemize ait 7,5 dönümlük arazinin tahsisini gerçekleştirdik. Üniversite yetkilileri, bina olmadan yüksekokulun açılamayacağını ve bina yapma gibi bir durumlarının olmadığını söyledi. Borca rağmen belediye olarak bu ağır yükün altına girip ilçemizin ekonomik, kültürel gelişmesinde ve yine ilçemize ciddi manada bir vizyon katacağına inandığımız yüksekokulun 3 milyon liralık inşaatına başladık. 480 öğrenci kapasiteli binamız 2 ay içinde teslim edilecek. Bununla yetinmedik. Kaymakamlık olarak elimizdeki 192 TOKİ konutunun tahsisini gerçekleştirerek yaklaşık 600 öğrencinin barınma meselesini çözdük. Kampüste basketbol, voleybol, futbol ve yürüme parkurunun olduğu semt sahasını da yaparak tahsisini gerçekleştirdik."

İlçe baştan sona yenileniyor

Alibeyoğlu, otogar bulunmayan ilçede arazi satın alarak otogar inşaatına başladıkları ve bu tesisin yaklaşık 40 gün içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Vatandaşların ağır kış şartlarında daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak için ilçenin muhtelif noktalarına klimalı duraklar yerleştirdiklerine işaret eden Alibeyoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Park problemini çözme adına 120 araçlık otopark yaparak halkımızın hizmetine ücretsiz sunduk. İlçemizin şehir kimliğine katkı sağlayacağına inandığımız Kent Meydanı'nda Ahlat taşından 20 metre yüksekliğinde saat kulesi inşa ettik. Tarihimizde önemli bir yere sahip Sultan Selahaddin Eyyubi'nin hatırasına ithafen Selahaddin Kulesi inşa ettik. Belediye imkanlarıyla yaklaşık bin dönümlük mesire alanı yaparak etrafını tel örgüyle çevirdik. Buraya 70 bin ağaç diktik. Yazın 3 araç ve 12 personelle her gün burayı suladık. 105 dönümlük kent ormanı projemizde ihale aşamasında. 25 bin nüfuslu ilçemizde sadece 4 çocuk oyun grubu vardı. Bu sayıyı 4'ten 40'a çıkardık. Ciddi manada yeşil alan ve park problemi vardı. Her mahalleye 2 park projesiyle 30 parkın inşasına başladık ve şu anda 4'üncüsünü yapıyoruz. Yol kenarlarına sulama kanalı yaptık. Parke yolların refüjlerine ve kaldırımlarına bin civarında akasya ağacı diktik."

İlçedeki 14 bin 325 öğrenciye belediye olarak 716 bin liralık kıyafet yardımında bulunduklarını ve yine başarılı öğrencilere 80 bisiklet dağıttıklarını aktaran Alibeyoğlu, kardeşlik projesi kapsamında il dışına öğrenci gönderdiklerini vurguladı.

İlçede en son imar uygulamasının 1999'da yapıldığına, o yıldan bu yana açılmayan yolları açtıklarına dikkati çeken Alibeyoğlu, şöyle devam etti:

"19 kilometre imar yolu açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 600 bin liralık mezbaha projemizin DAP tarafından kabul görmesiyle inşaatına başladık. İlçede 166 sokak, 18 cadde ve 8 bin 500 hanemiz var. Hiçbir cadde, sokak ve binada numarataj çalışması yoktu. İlçemizin tamamında numarataj çalışması yaparak özellikle adres tespitinde hizmetin rahat sunulmasını sağladık. Belediyeye ait 74 gayrimenkul var. Hiçbirinden 12 yıldır kira alınmamış. Geçmişe dönük bütün kiraları tahsil ettik. Yeni bir düzenlemeyle gayrimenkulleri makul fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunduk. 4 semt sahası inşaatımız bitmek üzere. İlçemize 4 basketbol, 4 voleybol, 4 futbol ve 4 yürüme parkuru kazandırdık. Bir milyon liralık bilgi evi projemizin ihalesini yaptık. Yer teslimi yaparak inşaatına başlayacağız. Devlet Su İşleri ile görüşmemiz sonucu 3 kilometre dere ıslah çalışması yapıldı. Yine belediyemize birer kepçe, loder, çöp kamyonu hibe olarak aldık."

Alibeyoğlu, yaklaşık 1 milyon liralık dekoratif aydınlatma ihalesini yaparak çalışmalara başladıklarını, ilçenin cadde ve meydanlarının geceleyin bu aydınlatma sayesinde İstanbul'un cadde ve sokaklarını aratmayacak derecede lüks bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

"Tekstil kentin temellerini atıyoruz"

Kamu kurumlarının inşası için, öğretmenevi, halk eğitim, toplum sağlığı, 112 acil servis, adliye ve hükümet konağı için arsa tahsisi yaptıklarını anlatan Alibeyoğlu, belediye olarak istihdama da son derece önem verdiklerini çünkü istihdamın artırılmasıyla bu bölgede birçok meselenin önüne geçileceğini bildirdi.

İş ve aş sağlanması durumunda insanların terör denilen beladan kurtulacağını ifade eden Alibeyoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Belediye ve kaymakamlık olarak 200 kişinin tekstil atölyesinde istihdamını sağladık. Halihazırdaki tekstil firmasıyla yaptığımız anlaşma gereği, 200 kadına tekstilde sürekli istihdam imkanı oluşturduk. Geçen hafta atölyemiz faaliyete başladı. Bursa ve İstanbul'da tekstille uğraşan iş adamlarıyla istihdamı artırma üzerine görüştük. İstihdam için ciddi kafa yoruyoruz. Belediye olarak burada Tekstil Kent projesini hayata geçireceğiz. İstanbul'dan gelen bir iş adamıyla protokolleri imzalama aşamasındayız. Burada 200 kişilik bir istihdam gerçekleştirecek. Belediye olarak atölyenin tamamını yaparak kendisine kiralayacağız. İrtibatta olduğumuz diğer iş adamları ile önümüzdeki süreçlerde gerekli protokolleri imzalayarak ilçemizde en az 2 bin 500 kişinin istihdam edilebileceği tekstil kentin temellerini atıyoruz. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz."

"Belediye gelirlerini 10 ayda 25 katına çıkardık"

İlk 10 ayda bütün bu yatırımlara yaklaşık 18,5 milyon lira harcandığını vurgulayan Alibeyoğlu, bugüne kadar hiçbir yerden borç almadıklarına, kamu kurumlarına karşı bütün mükellefiyetleri yerine getirdiklerine ve sosyal güvenlik kurumuna borçlarını ödediklerine dikkati çekti.

Bu hizmetlerin yanında 10 ayda yaklaşık 2,5 milyon lira da borç ödediklerine değinen Alibeyoğlu, şunları aktardı:

"Yine 12 personeli emekliye ayırarak yaklaşık 1 milyon 200 bin lira tazminat ödedik. Belediyenin hiçbir mülkünü satmadık, satan belediye olmadık hatta yüzde 49'u belediyemize, yüzde 51'i özel idareye ait öğretmenevini de satın alıp orayı Mehmetçik ve Sultan Selahaddin Eyyubi Parkı ile birleştirerek geniş bir kent meydanının temellerini atacağız. Satan değil, alan belediyeyiz. Belediye gelirlerini 10 ayda yaklaşık 25 katına çıkardık. Su tahsilatı yapılamıyordu. Vatandaşlarımız da yapılan hizmetleri görünce verdiği paranın kendisine fazlasıyla hizmet olarak döndüğünü anlıyor."

"Kaynaklar maalesef milletin evladına kurşun olarak döndü"

Belediyeyi 23 milyon lira borçla devraldıklarını belirten Alibeyoğlu, 8 yılda satılan gayrimenkuller ve bu sürede devlet tarafından gönderilen periyodik payların toplamının yaklaşık 140 milyon lira olduğunu ifade etti. Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"140 milyonluk bir kaynaktan bahsediyoruz. 8 yılda 140 milyonluk kaynağın nereye gittiğini vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz ama biz biliyoruz ki bu kaynaklar dağa gitti, birilerinin cebine gitti, bu millete ve milletin evladına kurşun olarak döndü. Milletin parası maalesef kurşun, mayın, bomba, hendeklerdeki tuzak olarak milletin evladına döndü. Zaten hukuki süreç devam ediyor. Hukuk her şeyin icabına bakıyor. Aynı zamanda karşımızda çok ağır bir personel gideri vardı. 650 bin lira gibi çok ciddi manada aylık bir personel gideriyle karşı karşıyaydık. Bunu da gerekli düzenlemeleri yaparak bir şekilde çözüme kavuşturduk.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, sosyal, sportif, kültürel ve eğitim alanında yaptıkları yatırımlarla ilçenin çehresinin ciddi manada değişeceğine inandığını aktaran Alibeyoğlu, bu yatırımlarla Güroymak'ı cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Devletin tevdi ettiği görevi hakkıyla yerine getirmek için gayret ettiklerini dile getiren Alibeyoğlu, "Hak ve adaletten ayrılmamaya çalışıyoruz. Hakkaniyet ölçüsünde hizmetlerimizi götürüyoruz. Vatandaşlarımız başımızın tacı. Vatandaşlarımıza belediye hizmetlerini en etkin ve en verimli şekilde sunmanın gayretindeyiz. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden memnun. Biz de memnun oluyoruz." dedi.

Alibeyoğlu, halka en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerine işaret ederek "İnşallah daha güzel günler olacak. İnşallah ilçemizin yıldızı parlayacak. Hep birlikte ele ele vererek ilçemizi geleceğin Türkiye'sinde hak edeceği yere taşıyacağız." diye konuştu.