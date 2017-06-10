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Gürültü şampiyonu "trafik"

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 23 ilin stratejik gürültü haritalarını tamamladı - Sonuçlara göre, tüm illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" başı çekiyor - Hazırlanan gürültü haritaları imar planlarına esas teşkil edecek, çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun sağlanması, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda adımlar atılacak

Gürültü şampiyonu

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 23 ilin stratejik gürültü haritalarını tamamladı. Haritalardan çıkan sonuca göre, tüm illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" ilk sırada yer alıyor.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, teknolojik gelişmelerin yol açtığı çevre kirliliklerinin en önemli nedenlerinden birini "gürültü" oluşturuyor. Özellikle nüfusun artmasıyla hızlı büyüyen şehirlerde, mesken ile sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi ve trafik yoğunluğuyla, gürültüden rahatsızlık oranı da arttı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun sağlanması, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda adımlar atılmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012'de, Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Mevzuatı'na uyum çerçevesinde hazırlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ne göre, gürültü kaynaklarının tespiti için nüfusu 250 binin ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına binin üstündeki 23 yerleşim yeri belirlendi.

Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Malatya, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon'da bulunan karayolu, demiryolu, havaalanı, sanayi tesis alanları ile eğlence mekanları incelenerek stratejik gürültü haritalarının çıkarılması çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen faaliyetler sonucunda bu yerleşim alanlarının gürültü haritaları 2016 itibarıyla tamamlandı. Harita sonuçlarına göre, tüm illerde insanları en fazla rahatsız ettiği belirtilen gürültü türünün "trafik" olduğu ortaya çıktı.

Özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu ana arterler civarında yaşayanların çok daha fazla gürültüye maruz kaldıkları belirlendi. Bunun yanı sıra yerleşim alanları içinde kalan havalimanları da "öncelikli gürültülü alan" olarak tespit edildi.

Gürültü haritaları, kıyı illerde eğlence mekanları ile şehir merkezine yakın yerlerdeki demiryolları ve endüstri tesislerinin de diğer gürültü kaynaklarını oluşturduğunu ortaya koydu.

- Haritalar, imar planlarına esas oluşturacak

Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığını etkilediği esas alınarak hazırlanan haritaların sonuçlarına göre, gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması çalışmalarına İstanbul, Mersin ve Konya Büyükşehir Belediye başkanlıklarında başlandı.

Bu gürültü haritaları ve eylem planları aynı zamanda imar planlarına da esas teşkil edecek.

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çevre Ve şehircilik BakanlığıGürültü Haritaları
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