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Guterres'ten Arakan'da 'insani felaket' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı "aşırılıktan" derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu.

Guterres'ten Arakan'da 'insani felaket' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Antonio Guterres, Arakan'da "insani felaketin" önlenmesi için "güvenlik operasyonlarını" sürdüren Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısı yaptı.

Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, "Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan nedenlere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun önerilerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Arakanlı sığınmacılara verdiği desteğe de teşekkür eden Guterres, sığınmacıların BM ve ortağı yardım kuruluşlarının desteğine ulaşmalarının temin edilmesini istedi.

Muhabir: Mustafa Keleş


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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresArakanDünyaMyanmar
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