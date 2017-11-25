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Guterres'ten olası İsrail-Hizbullah çatışması uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah ile İsrail arasında yeni bir çatışma yaşanma olasılığının yükseldiği uyarısında bulundu. Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunulan ve Hizbullah'a...

Guterres'ten olası İsrail-Hizbullah çatışması uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah ile İsrail arasında yeni bir çatışma yaşanma olasılığının yükseldiği uyarısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunulan ve Hizbullah'a silah transferinin "düzenli olarak" sürdüğünü gösteren rapora, Hizbullah üyeleri ile İsrailli yetkililerinin tehditkar söylemlerine atıfta bulunarak, bunların "yanlış anlaşılma ve çatışmayı tırmandırma riskini artırdığını" söyledi.

BM Genel Sekreteri, 2006 yılında savaşa giren taraflara "daima itidalli hareket etme" çağrısı da yaptı.

Hizbullah ile İsrail arasında 2006'daki savaşı sona erdiren BM kararında, Hizbullah ve Lübnan'daki diğer tüm militanlardan silahsızlanmaları ve seferberliği kaldırmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresHizbullahIsrail
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