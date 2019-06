Güven konusunda globale göre gerideyiz

Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve çalışan odaklı yönetim anlayışına dair kurum kültürünün incelendiği araştırmaya 179 şirket katıldı. 92 şirketin aday olma hakkı kazandığı araştırmada 31 şirket ödül aldı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyutlar analiz edildi. Ayrıca çalışmada insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri de dikkate alındı.Ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride verildi.



2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin lideri Hilton



2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe, Hilton layık görüldü. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu kategoride ikinci, Albaraka Türk Katılım Bankası üçüncü, Petkim ise dördüncü oldu.



500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi



500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi. Glaxo Smith Kline ikinci, 3M üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Atasun Optik, dördüncü, MAPFRE Sigorta beşinci, Tavuk Dünyası altıncı, STAR Rafineri ise yedinci oldu.



250-500 çalışan sayısı kategorisinde AbbVie ilk sırada



250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında AbbVie yer alırken, ikinci Magna Seating Türkiye, üçüncü Novartis oldu. Organik Kimya dördüncü, Astra Zeneca beşinci, SOCAR altıncı sıradan listeye girdi. Stackpole International yedinci olurken, Döhler Gıda sekizinci, Servier dokuzuncu oldu.



50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinci Gittigidiyor/eBay



50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.



20-50 Best Small Workplaces birincisi Udemy



En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy ödülün sahibi oldu. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti.



Great Place to Work ForALL ve Best Workplaces for Woman ödülleri de verildi



Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi.5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.



Finans, Pharma, IT ve üretim özel ödülleri sahiplerini buldu



“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı. Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.



Güvende gerideyiz, gurur duymada önde



Araştırma sonuçlarını küresel sonuçlarla kıyaslayan Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Türkiye’nin en iyi işverenlerinde yönetici-çalışan arasındaki güven ilişkisinde %80 oranı aşılamıyor. Globalde bu oran yüzde 90 dolaylarında. Ancak gurur boyutunda tablo farklı. küresel şirketlere göre 1 puan ilerdeyiz. Türkiye’nin en iyi işverenlerinde, çalışanlar, şirketlerinin marka değeri, prestiji, insana değer veren yenilikçi yaklaşımları ile gurur duyuyor. Araştırmada ikinci yüksek boyut olan “takım ruhu”nda, %90 ve üzeri sonuçlarla, Latin Amerika, Asya ve Avrupa lider. Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine giren şirketlerde “Hakkaniyet” konusundaki iki hassasiyet öne çıkıyor. Kazancın paylaşımı ve en çok hak eden çalışanın yükselmesi.”



2019 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi:



20-50 Best Small Workplaces

1. Udemy

2. Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri

3. Inspartk

4. Pixery



50-250 çalışan sayısı kategorisi

1. Gittigidiyor/eBay

2. Magna Gümrük Müşavirliği

3. Johson Wax

4. Borlease Otomotiv

5. Viesman

6.Adesso

7.Paksoy Ortak Avukat Bürosu



250-500 çalışan sayısı kategorisi

1. AbbVie

2. Magna Seating

3.Novartis

4.Organik Kimya

5. AstraZeneca

6.SOCAR

7.Stackpole International

8.Döhler

9.Servier



500-2000 çalışan sayısı kategorisi

1. Sahibinden.com

2. Glaxo Smith Kline

3. 3M

4. Atasun Optik

5. Mapfre Sigorta

6.Tavuk Dünyası

7. Star Rafineri



2000+ çalışan sayısı kategorisi

1. Hilton

2. Kuveyt Türk Katılım Bankası

3. Albaraka Türk Katılım Bankası

4. Petkim



Özel Ödüller:



Yaşam Boyu Öğrenme: Sahibinden.com

İş-Yaşam Dengesi: Abbvie

Diversity: Gittigidiyor/eBay

İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm: Albaraka Türk Katılım Bankası - Novartis

Toplumsal Paylaşım: AstraZeneca – Mapfre Sigorta

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği: Organik Kimya



Sektör Özel Ödülleri:



Finans'ın En İyi İşvereni: Kuveyt Türk Katılım Bankası

IT'nin En İyi İşvereni: Udemy

Pharma’nın En İyi İşvereni: AbbVie

Üretim: Magna Seating Türkiye

Ege’nin En İyi İşvereni: Viessmann



Great Place to Work ForALL: Magna Seating Türkiye- Udemy – Johnson Wax

Best Workplaces for Woman: Novartis – GittiGidiyor/eBay – AstraZeneca

Employee Value Proposition: Magna Gümrük Müşavirlik -Novartis - GittiGidiyor/eBay

5. Yıl Özel Ödülleri: AbbVie - GittiGidiyor/eBay