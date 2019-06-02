Güven konusunda globale göre gerideyiz

Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve çalışan odaklı yönetim anlayışına dair kurum kültürünün incelendiği araştırmaya 179 şirket katıldı. 92 şirketin aday olma hakkı kazandığı araştırmada 31 şirket ödül aldı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyutlar analiz edildi. Ayrıca çalışmada insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri de dikkate alındı.Ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride verildi.
2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin lideri Hilton
2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe, Hilton layık görüldü. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu kategoride ikinci, Albaraka Türk Katılım Bankası üçüncü, Petkim ise dördüncü oldu.
500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi
500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi. Glaxo Smith Kline ikinci, 3M üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Atasun Optik, dördüncü, MAPFRE Sigorta beşinci, Tavuk Dünyası altıncı, STAR Rafineri ise yedinci oldu.
250-500 çalışan sayısı kategorisinde AbbVie ilk sırada
250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında AbbVie yer alırken, ikinci Magna Seating Türkiye, üçüncü Novartis oldu. Organik Kimya dördüncü, Astra Zeneca beşinci, SOCAR altıncı sıradan listeye girdi. Stackpole International yedinci olurken, Döhler Gıda sekizinci, Servier dokuzuncu oldu.
50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinci Gittigidiyor/eBay
50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.
20-50 Best Small Workplaces birincisi Udemy
En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy ödülün sahibi oldu. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti.
Great Place to Work ForALL ve Best Workplaces for Woman ödülleri de verildi
Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi.5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.
Finans, Pharma, IT ve üretim özel ödülleri sahiplerini buldu
“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı. Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.
Güvende gerideyiz, gurur duymada önde
Araştırma sonuçlarını küresel sonuçlarla kıyaslayan Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Türkiye’nin en iyi işverenlerinde yönetici-çalışan arasındaki güven ilişkisinde %80 oranı aşılamıyor. Globalde bu oran yüzde 90 dolaylarında. Ancak gurur boyutunda tablo farklı. küresel şirketlere göre 1 puan ilerdeyiz. Türkiye’nin en iyi işverenlerinde, çalışanlar, şirketlerinin marka değeri, prestiji, insana değer veren yenilikçi yaklaşımları ile gurur duyuyor. Araştırmada ikinci yüksek boyut olan “takım ruhu”nda, %90 ve üzeri sonuçlarla, Latin Amerika, Asya ve Avrupa lider. Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine giren şirketlerde “Hakkaniyet” konusundaki iki hassasiyet öne çıkıyor. Kazancın paylaşımı ve en çok hak eden çalışanın yükselmesi.”
2019 Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi:
20-50 Best Small Workplaces
1. Udemy
2. Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri
3. Inspartk
4. Pixery
50-250 çalışan sayısı kategorisi
1. Gittigidiyor/eBay
2. Magna Gümrük Müşavirliği
3. Johson Wax
4. Borlease Otomotiv
5. Viesman
6.Adesso
7.Paksoy Ortak Avukat Bürosu
250-500 çalışan sayısı kategorisi
1. AbbVie
2. Magna Seating
3.Novartis
4.Organik Kimya
5. AstraZeneca
6.SOCAR
7.Stackpole International
8.Döhler
9.Servier
500-2000 çalışan sayısı kategorisi
1. Sahibinden.com
2. Glaxo Smith Kline
3. 3M
4. Atasun Optik
5. Mapfre Sigorta
6.Tavuk Dünyası
7. Star Rafineri
2000+ çalışan sayısı kategorisi
1. Hilton
2. Kuveyt Türk Katılım Bankası
3. Albaraka Türk Katılım Bankası
4. Petkim
Özel Ödüller:
Yaşam Boyu Öğrenme: Sahibinden.com
İş-Yaşam Dengesi: Abbvie
Diversity: Gittigidiyor/eBay
İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm: Albaraka Türk Katılım Bankası - Novartis
Toplumsal Paylaşım: AstraZeneca – Mapfre Sigorta
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği: Organik Kimya
Sektör Özel Ödülleri:
Finans'ın En İyi İşvereni: Kuveyt Türk Katılım Bankası
IT'nin En İyi İşvereni: Udemy
Pharma’nın En İyi İşvereni: AbbVie
Üretim: Magna Seating Türkiye
Ege’nin En İyi İşvereni: Viessmann
Great Place to Work ForALL: Magna Seating Türkiye- Udemy – Johnson Wax
Best Workplaces for Woman: Novartis – GittiGidiyor/eBay – AstraZeneca
Employee Value Proposition: Magna Gümrük Müşavirlik -Novartis - GittiGidiyor/eBay
5. Yıl Özel Ödülleri: AbbVie - GittiGidiyor/eBay
Güven konusunda globale göre gerideyiz
179 şirketten 96 bin 269 çalışan temsil edildiği “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” araştırma sonuçlarına göre, iş yerinde çalışan-yönetici güven ilişkisi %80 oranında. Globalde bu oran yüzde 90. Çalışanlar hakkaniyet boyutunda kazancın paylaşımı ve en çok hak eden çalışanın yükselmesi konusunda hassas.
02 Haziran 2019 Pazar 11:21
Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve çalışan odaklı yönetim anlayışına dair kurum kültürünün incelendiği araştırmaya 179 şirket katıldı. 92 şirketin aday olma hakkı kazandığı araştırmada 31 şirket ödül aldı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyutlar analiz edildi. Ayrıca çalışmada insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri de dikkate alındı.Ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride verildi.