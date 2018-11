GÜVENİLİR ÜRÜN İÇİN TOPLANIYORLAR

2009 yılından beri faaliyetlerine devam eden platform başta İstanbul, Şile, Antalya ve İzmir olmak üzere birçok toplantı ve etkinlik düzenledi. Et, bal, ekmek, sağlık, yerel yönetim ve perakende gibi konularda güvenilirlik arayışı toplantıları düzenleyen platformun yeni toplantısı 28 Kasım tarihinde Gastronometro’ da gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Celal Toprak’ın yapacağı toplantıya Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, İTO Saymanı ve Gıda Ürünleri Komisyon Başkanı Ahmet Özer, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğu ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün konuşmacı olarak katılacak.

Gıdadan kozmetiğe, tekstilden sağlık hizmetlerine kadar tüketici sağlığını etkileyen tüm ürün ve hizmetlerde güvenilir olanı arayan platform bu defa tüketici ile güvenilir ürün üreticisini buluşturma ana başlığında toplanıyor. Mehmet Reis’ in ‘iklim değişikliği ve güvenilir ürüne etkileri’, Ahmet Özer’ in ‘ticaret örgütlerinin güvenli ürüne ulaşmada yönlendirici rolü’, Aydın Ağaoğlu’nun ‘tüketici güvenilir ürün ile nasıl buluşur ve hak arama yolları’ ile Prof. Dr.Özer Ergün’ ün ‘üreticiden tüketiciye gıda güvenliğinde karşılaşılan hatalar ve çözüm önerileri’ başlıklı konuşmaları sonrası tüketici ile güvenilir ürün üreticisinin nasıl buluşturulacağı tartışılacak.

En önemli amacını, tüketicinin birebir kullandığı ya da aldığı ürün ve hizmetler konusunda toplumu bilgilendirmek, araştırmalar yapmak ve projeler üretmek olarak beyan eden platformun 28 Kasım da gerçekleştireceği toplantıya, tüketici meclisi ve bilim kurulunun yanı sıra üreticiler, meslek örgütleri ve basının yoğun ilgisi bekleniyor.