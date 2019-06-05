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Güvenilir ürün masaya yatırılıyor!

Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni İstanbul Ticaret Odası ve Güvenilir Ürün Platformu birlikteliğinde gerçekleşecek.

Güvenilir ürün masaya yatırılıyor!
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20 Haziran tarihinde İstanbul Ticaret Odasında gerçekleşecek olan Güvenilir Ürün Platformu, güvenilir ürün kavramını tartışmak ve tanımlamak için güvenilir ürün ile hizmetler konusunda toplumsal bilinç oluşturmak adına bir araya gelecek.

Zirveye Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra sektör temsilcileri de iştirak edecek. 

Güvenilir Ürün Zirvesi’nde ‘Güvenilir Ürün Üretebilmek, Ürün Güvenliğinin Tüketici Sağlığına Etkileri, Yöresel Ürünlerde Güvenlik Zinciri ve Menşei Çalışmaları’ gibi başlıklar masaya yatırılacak

Güvenilir ürün ve hizmet üreticileri ile tüketiciler arasında köprü görevi görerek, güvenilir ürün üreticilerini ödüllendirilecek.

İstanbul Ticaret Odası ve Güvenilir Ürün Platformu birlikteliğinde gerçekleşecek Güvenilir Ürün Zirvesi’nde gıdadan, tekstile, lojistikten, turizme kadar birçok sektör paydaşının konuşmacı ve katılımcı olarak yer alacak

Önemli konuşmacıların yer alacağı panellerden oluşacak zirvede güvenilir ürünlere ödül de verilecek. 

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Güvenilir Ürün Zirvesiİstanbul Ticaret OdasıGüvenilir ürün PlatformuTarım Ve Orman Bakanlığı
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