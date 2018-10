Güvenilir Ürün Platformu çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Kuruluş kararı, bu konuda önemli çalışmalara imza atan İstanbul’un Şile ilçesinde yapılan bir toplantı ile duyurulan ve 1 bir yıldır çok sayıda gazeteci, sivil toplum örgütü önderi, sektör temsilcisinin çalışmalarını yürüttüğü Güvenilir Ürün Platformu kuruluşunu Ağustos 2017’ de ilan etti.Kuruluş toplantısından notlarKuruluş toplantısı Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce ve Güvenilir Ürün Platformu destekçileri katıldı.Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Güvenilir Ürün Platformu sözcüleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Şile Belediye Başkan Yardımcısı çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Biz Şile’de bu işin önderliğin yapmak istiyoruz. İstanbul7a en yakın noktada güvenilir ürünün başkenti olmayı hedefliyoruz” dedi.Şile Kaymakamı Salih Yüce de “Şile’yi güvenilir ürünün merkezi yapmaya çalışıyoruz. Burada kimse kafasına göre üretim yapamaz. Babamın oğlu bile olsa buna izin vermeyiz. Şile’yi bir marka yapacağız. Bu işin merkezi yapacağız” diye konuştu.Konuşmaların ardındanbünyesinde Güvenilir Ürün Platformu’nun çalışmalara başlamasına karar verildi. Böylece Şile güvenilir ürünün başkenti olarak Güvenilir Ürün Platformu’nun kuruluşuna ev sahipliği yapmış oldu. Güvenilir Ürün Platformu önümüzdeki günlerde sözcülerini açıklayacak. Çok kısa bir süre içinde de bilim kurulunu oluşturacak.Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde oluşturulan Güvenilir Ürün Platformu (GÜP), Yürütme Kurulu adına Celal Toprak ve Can Sezen’in yaptığı çağrı ile toplandı. Perpa’da yapılan toplantıda Celal Toprak kısa bir açılış konuşması yaparak sözü toplantıya katılan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Zafer Şenyurt’a verdi. Başkan Zafer Şenyurt yeni dönemde GÜP ile işbirliğinin daha da artırılması gerektiğinin altını çizdi ve yaptıkları bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi.Daha sonra söz alan Veteriner Odası’nın efsane başkanlarından Can Demir de özellikle şarbon konusunda kısa bir bilgilendirme yaptı ve önümüzdeki süreçte bu konuda çalışma yapılmasını önerdi.Yürütme Kurulu adına söz alan Can Sezen de başta bal olmak üzere bilgilendirme toplantılarına devam edilmesi gerektiğini söyledi ve bilim kurulları oluşturmasını önerdi.Yürütme kurulu adına söz alan Celal Toprak ise gelinen noktayı ilişkin özetle şu bilgileri verdi. Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde kuruldu. Aslında YAPDER bünyesinde daha önce kurulan Sağlıklı Gıda Platformu’nun devamı olarak hayata geçti. Önce İstanbul’da bir arama konferansı yapıldı. Çok sayıda sivil toplum örgütü önderinin katıldığı bu toplantıda böyle bir oluşuma ihtiyaç olduğu tespit edildi. Daha sonra Antalya’da bir dizi toplantı yapıldı. Bu toplantılara başlık olarak “Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım, Güvenilir Ürüne Ulaşalım” başlığı kondu.Bu toplantıların birine Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) o dönemdeki Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da katıldı. . Daha sonra gıdadan tekstile, oyuncaktan hizmete kadar her ürünün güvenilir olanına ulaşmak için yeni sistemler kurulması kararı alındı.Özellikle İzmir’de yapılan toplantıda yol kenarlarında satılan baldan, zeytinyağına kadar bir dizi ürünün doğal diye tüketiciye ulaştırılmasına tavır alınması kararı alındı. Bu sırada İstanbul’da Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım Güvenilir Ürüne Ulaşım toplantılarına devam edildi.Ve geçtiğimiz yıl Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ev sahipliğinde ve Şile Kaymakamı Salih Yüce’ nin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda GÜM’ ün kurulması kararı alındı. . Bugün burada bütün bu çalışmaların devamında toplandık. Bize ev sahipliği yapan Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin’e teşekkür ediyoruz.Bu çalışmanın bu noktaya gelmesinde bize destek veren sivil toplum örgütü önderlerine ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Celal Toprak’ın konuşmasında sonra GÜM yeni etkinlikleri planlamak üzere çalışmalarına devam etme kararı aldı.Vet. Dr. Can Demir – Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen – Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis – Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu – Gazeteci Recep Erçin – kanal ekonomi kurucularından Mehmet Gözcü – Televizyon programcısı Çetin Ünsalan – MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren -İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Ali Murat Varol – İ – – Vet. Hek. Serkan Tosun – Gıda Müh. Zafer Şenyurt-Mert Demircioğlu-Tevfik Kısacık-Ali Özcan Kılıç-Sinan Vargı-Merve Saatçi-Nil Yıldız Alp-Ekin Ongan-İbrahim Evrim-Süleyman Özer-Pelin Cengiz-Salim Karataş-Argun Şahin-Günay Yüksel-Fikri Türkel-Ahmet Kavak-Selahattin Kaya-Hüseyin Bozdağ-Kübra Kurtuluş-Latif Ünal-Vasfi Pakman-Ali Taş Gülen-Fikret Korkmaz-Selçuk Maruflu-Burhan Er-Ayla Torun-Bilgin Şahin-Ahmet Turan Akkaya-Turan Özbahçeci-Engin Güner-Servet Bido-Necat Aydın-Öner Ilgaz-Demir Kunter-Nazan Biliz-Sevgi Gölbaş-Engin Başaran-Engin Akman-Nevzat Yılmaz-Gülin Görgülü-Ali Güler-Esra ErenYeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde oluşturulan Güvenilir Ürün Platformu’nun (GÜP) yeni dönem açılış toplantısı Yürütme Kurulu adına Celal Toprak ve Can Sezen’in çağrısı ile yapıldı.Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya GÜP Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.Toplantıda şu kararlar alındı:1) GÜP Genel Sekreterliği’ne yeni dönemde gıda mühendisi ve Yürütme Kurulu Üyesi Elif Attepe getirildi.2) Platform bünyesinde bugüne kadar yapılan çalışmaların derlenerek tanıtım kitapçığı yenilenecek.3) Sektörel bazda Bilim Kurulu oluşturulacak. Genel Sekreterlik Bilim Kurulu için çalışma yapacak.4) Yıllık planın yapılarak üyelere gönderilecek.5) Tüketici algısında yer edinmiş olan “Doğru bilinen yanlışların”yer verildiği bir çalışmanın yapılarak, tüketicilerin rahat ulaşımına uygun şekilde web sitesinde yayınlanacak.6) Platform çalışmalarının kanalekonomide’de Hayat Güvenilir Olsa programında duyurulacak. Bu programa GÜP tam destek verecek.7) Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım Güvenilir Ürüne Ulaşalım Toplantıları’na Perpa’da başlanacak.Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım Güvenilir Ürüne Ulaşalım toplantılarının ilki Perpa’da yapıldı.Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç davet edildi. EGD Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda Başkan Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.Perpa A ve B Blok yönetimlerinin ev sahipliğinde Sera Restaurant ‘ta yapılan kahvaltıya, Perpa A Blok Başkanı Hasan Sezgin, Perpa B Blok Sayman Üyesi Hacı Demir, iki blok yönetim kurulu üyeleri Dursun Tekin, Cemil Haberdar, Osman Arman katıldılar.