Güvenilir Ürün Platformu WorldFood İstanbul Fuarı’nda

Birçok etkinlik ve yarışmanın da yapılacağı fuarın ikinci gününde Güvenilir Ürün Platformu’nun desteği ile Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde ‘Tarımda Güvenilirlik, Ulaşılabilirlik, Sürdürülebilirlik’ konulu bir oturum da gerçekleştirilecek.



Dört gün sürecek olan WorldFood İstanbul fuarı gıda sektöründeki temsilciler ile birlikte 45 ülkeden 500 katılımcı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Güvenilir Ürün Platformu, TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İİB), ETÜDER ( Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.



Güvenilir Ürün Platformu desteği ile gerçekleştirilecek ‘Tarımda Güvenilirlik, Ulaşılabilirlik, Sürdürülebilirlik’ başlıklı oturumda Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özer Ergün , Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tabit Tarım Teknolojileri Genel Müdürü Coşkun Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Emel Molla’da konuşmacı olarak yerini alacak. Gıda teknolojileri ve inovasyon, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım, tarım ekonomisi ve sağlıklı beslenme gibi konu başlıklarının masaya yatırılacağı oturum Güvenilir Ürün Platformu desteği ile gerçekleştirilecek.



Konusunda uzman birçok akademisyen, STK ve sanayi kurumunun destek verdiği Güvenilir Ürün Platformu 2009 yılından beri tüketici sağlığını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen ürün ve hizmetlerin güvenilir olanını arama ve farkındalık yaratma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında etkinlikler düzenleyen platform, WorldFood İstanbul 2019 fuarında gerçekleştirilecek ‘Tarımda Güvenilirlik, Ulaşılabilirlik, Sürdürülebilirlik’ isimli oturumda üretici ve tüketicilere seslenmeyi planlıyor.

