GÜVENLİ GELECEK İÇİN GÖNÜLLÜLER ÇALIŞMAYA DEVAM DEDİ “Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi”, 2008 yılında başlayan ve resmi olarak 2017 yılında sonlanan proje, bugün gönüllüleri vasıtası ile çalışmalarına devam ediyor.

(Elif Attepe yazıyor….) Bugün size güvenli gıda konusunda çalışmalar yapmış ve yapmaya gönüllüler vasıtasıyla devam eden uluslar arası bir projeden bahsetmek istiyorum. “Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi”, 2008 yılında başlayan ve resmi olarak 2017 yılında sonlanan proje, bugün gönüllüleri vasıtası ile çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle doğru bilinen yanlışların güvenli gıdaya ulaşmayı ne kadar zorlaştırdığını biliyoruz, başlıca amacı tüketiciyi doğru bilgiyle buluşturmak olan projeyi Yürütme Kurulu Üyesi Gıda Mühendisi Nurseren Budak ile konuştuk. Alanında isim yapmış birçok kişinin desteği ile yürüttükleri projeyi halen gönüllülük esasına ile başta Ankara’da devam ettirdiklerini, okullarda tüketici seminerleri, yerel marketlerde broşür ve üretici kitapçıklarının dağıtımı ve daha birçok konuda çalıştıklarını dile getiren Nurseren Budak, talep geldiği müddetçe gönüllü çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

GÜVENLİ GIDA GÜVENLİ GELECEK PROJESİ

Anadolu Kalkınma Derneği’nce yürütülen “Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi”, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Sivil Toplum Diyaloğu Programı-IV kapsamında desteklenmiş bir projedir. Sivil Toplum Programı, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında; Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak 2008 yılından yürütülmeye başlamıştır.

Bu çerçevede Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek projesi de, Alman Tüketici Birliği (Verbraucherzentrale) - Schleswig_Holstein ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Proje ile günümüzün en önemli konularından olan gıda güvenliği alanında, tüketici ve küçük-orta boyuttaki üreticilerin gıda hijyeni, katkı maddeleri, bulaşanlar gibi konularda bilgilendirilmesi, medya kanalıyla bilim-dışı açıklamaların, yayınların çok fazla yapıldığı bu bilgi kirliliği ortamında, doğru bilgiye ulaşılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır., Bu doğrultuda gıda güvenliği alanında doğru bilgiyi ulaştırmak için iki farklı hedef kitle belirlenmiştir: tüketiciler ile orta ve küçük ölçekli gıda işletmeleri.

Projenin hedefine ulaşması için Ankara pilot il seçilerek ilçe belediyelerin kadın ve gençlik merkezlerinde 20 ayrı yüz yüze eğitim verilmiş ve tüketiciler için hazırlanan özel kitaplar dağıtılmıştır, sorular cevaplanmıştır belediyenin desteği ile eğitim seviyesi düşük yaklaşık 786 tüketiciye ulaşılmıştır. Eğitimler ağırlıkla sohbet şeklinde ve tüketicilerin aklındaki tüm soruları mümkün olduğunca cevaplayacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada zaten konu ile ilgili meslek mensuplarınca bilinen bir gerçekle bir kez daha yüzleşilmiştir. Tüketicilerin önemli bir kısmı basında yer alan, bilgi kirliliği yaratan programlardan etkilenmekte ve akılları karışmaktadır. Bu durumun eğitim seviyesi daha yüksek kişilerde de çok farklı olmadığı gözlenmiştir. Bir başka gerçek de, yıllar boyunca kullanılmakta olan kimi geleneksel üretim yöntemlerinin gerçekte risk oluşturduğu ve tüketicilerin bu risklerden haberdar olmadığıdır. Kendiliğinden küflendirilerek yaygın biçimde tüketilen peynirler, küflü gıda artıklarının süt hayvanlarına tükettirilmesi gibi…

Projenin ikinci hedef kitlesi olan üreticilere ulaşmak amacıyla gıda üretiminin yoğunlukta olduğu 10 il (Samsun, Ordu, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Bursa, Aydın, Isparta) seçilerek ticaret odaları vasıtası ile küçük ve orta ölçekli işletmelere seminerler verilmiş ve 268 üreticiye özel hazırlanmış kitaplar dağıtılmıştır.

