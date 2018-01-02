Güvenlik güçleri bin 632 kaçak yakaladı

ANKARA (AA) - Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 632 kişi yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.
Yeni yılın ilk gününde, Suriye'den bin 556, Yunanistan'dan 5, İran'dan ise 2 kişi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yakalandı.
Türkiye'den yasa dışı yollarla sınır ötesine geçmeye çalışan 64 kişi Yunanistan, 5 kişi de Suriye hudut bölgesinde gözaltına alındı.
İran sınırında ayrıca 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.