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Güvenlik güçleri bin 632 kaçak yakaladı

- Ülkenin kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bin 632 kişi yakalandı, İran hudut hattında 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güvenlik güçleri bin 632 kaçak yakaladı

ANKARA (AA) - Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 632 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Yeni yılın ilk gününde, Suriye'den bin 556, Yunanistan'dan 5, İran'dan ise 2 kişi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yakalandı.

Türkiye'den yasa dışı yollarla sınır ötesine geçmeye çalışan 64 kişi Yunanistan, 5 kişi de Suriye hudut bölgesinde gözaltına alındı.

İran sınırında ayrıca 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Genelkurmay BaşkanlığıGünlük FaaliyetlerHudut BirlikleriKara Kuvvetleri KomutanlığıYasa Dışı Geçiş Teşebbüsü
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