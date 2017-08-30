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Güvenlik güçleri bin 796 kaçak yakaladı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bin 796 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri bin 796 kaçak yakaladı

ANKARA (AA) - Güvenlik güçleri, sınırlardan ülkeye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 796 kişiyi yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, dünkü "günlük faaliyetler" ve "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Suriye'den bin 794, Irak'tan 2 kişi, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçme girişiminde bulunurken yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'den 3 kişiye Suriye, 184 kişiye de Yunanistan'a çıkmaya çalışırken müdahale edildi.

İran sınırındaki denetlemelerde ise 19 bin 100 paket sigara ile 24 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Öte yandan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Şırnak merkezde güvenlik güçlerinin arazi aramasında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

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