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Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

- Tunceli'de yol kontrol noktasındaki güvenlik güçleri, HDP Tunceli Milletvekili Önlü'nün görevlerini yerine getirmelerine engel olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu ve konu hakkında soruşturma başlatıldı

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yol kontrol noktasındaki güvenlik güçleri, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, görevlerini yerine getirmelerine engel olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli-Erzincan karayolu Sütlüce yol kontrol ve arama noktasında 10 Haziran'da güvenlik güçlerinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye ait aracı, içinde milletvekili olmadığı anda durdurarak kontrol etmek istediği belirtildi.

Araçtaki "Milletvekili Alican Önlü'nün eşi olduğunu" beyan eden şahsın, kimlik göstermek istemediği, güvenlik güçlerinin görevini yerine getirmelerini, usulüne uygun arama yapmalarını engellemeye çalıştığı ve "Aracın milletvekili aracı olduğunu" söyleyerek "Aranamayacağı" gibi söylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, bahse konu aracın güvenlik güçleri tarafından gözle kontrol edilerek bölgeden ayrılmasına izin verildiği bildirildi.

Aracın içinde bulunan kişinin, yol kontrol ve uygulama noktasından ayrılırken "Ben milletvekili eşiyim, benim aracımı kontrol etmek ve bana kimlik sormak ne demek? Burada bekleyin, siz göreceksiniz" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha sonra yol kontrol noktasına gelen HDP Milletvekili Alican Önlü, güvenlik güçlerimizle konuşmaya başlamış, 'aracının durdurulamayacağı, aranamayacağı' gibi gibi sözler söyleyerek, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye çalışmıştır. Bahse konu yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerimiz görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği yönünde şikayette bulunmuş ve konu hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

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HDP Tunceli Milletvekili Alican ÖnlüTunceliTunceli Valiliği
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