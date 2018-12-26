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Güvenlik korucuları "en düşük memur maaşı" almak istiyor

- Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Korucu camiası ekonomik olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bu bağlamda devlet büyüklerimizden beklentimiz, maaşımızın 'en düşük devlet memuru' maaşına endekslenmesidir"

Güvenlik korucuları
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DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, korucu camiası olarak ekonomik açıdan çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Ailelerimizin ve çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bu bağlamda devlet büyüklerimizden beklentimiz, maaşımızın 'en düşük devlet memuru' maaşına endekslenmesidir." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1603 liradan 2 bin 20 liraya çıkarılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu nedenle Cumhurbaşkanı ve hükümete bu yaklaşımları için teşekkür ettiklerini aktardı.

Güvenlik korucuları için önem arz eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği ek 135 lira operasyon tazminatı kararının da bugün Resmi Gazetede yayımlandığını, 15 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğini hatırlatan Ziya Sözen, asker ve polislerle canları pahasına çok zor şartlarda görev yapan güvenlik korucularının asgari ücretin altında maaş almasının vicdanları yaralayacağını aktardı.

Sözen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan bu ciddi anlamda iyileştirme, eski asgari ücretin bir miktar üstünde 1710 lirayla vatan savunması yapan biz güvenlik korucuları camiasında umutlu bir bekleyişe sebep olmuştur. Hükümetimizin önümüzdeki günlerde güvenlik korucularımızın maaşlarında ciddi anlamda iyileştirme yapmasını bekliyoruz. Vatan savunmasının bedelinin olmayacağını biliyoruz. Lakin bizler de herkes gibi ailelerimize iyi bir gelecek hazırlama, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama, onları okutma ve geçindirmek zorundayız. Her zaman ve her ortamda mazlum ve mağdurların gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın ve korucularımızın en büyük savunucusu konumunda olan İçişleri Bakanımızın şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da korucu camiası olarak bizlere sahip çıkacağına olan inancımız tamdır.

Korucu camiası ekonomik olarak çok zor günler geçiriyoruz. Ailelerimizin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bu bağlamda devlet büyüklerimizden beklentimiz, maaşımızın 'en düşük devlet memuru' maaşına endekslenmesidir."

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DiyarbakırGüvenlik KorucularıZam TalebiZiya Sözen
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