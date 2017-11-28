Güvenlik Uzmanı Yarar:

SAMSUN (AA) - Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "ByLock operasyonu dünyada son dönemde yapılmış en büyük istihbarat operasyonudur." dedi.

Yarar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim faaliyetlerine yönelik düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri programına konuşmacı olarak katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Yarar, üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı. Yarar, "783 bin kilometre kareden oluşmayan" Türkiye'nin, birçok ülkenin umudu olduğunu söyledi.

Yarar, birçok olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Savunma sanayisi bu sene yalnızca milli uçak projesi için 3 bin mühendis alacak. Yıllarca İstanbul'da bir uçak mühendisliği vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde ama çalışabilecekleri hiçbir yer olmadı. Hepsi yurt dışına gitti. Bugün gelinen nokta, oyun bozar noktasına geldiğimiz yer burası." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra El - Bab ve Fırat Kalkanı Harekatı yaptığını anımsatan Yarar, şöyle devam etti:

"Herkesin kaybedeceğimizi ve yenileceğimizi düşündüğü bir ortamda yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Fransa üç defa bombalı saldırıya uğradı, OHAL ilan etti ve yaklaşık iki seneye yakın OHAL'i devam ettirdi. Bugün itibarıyla OHAL kanunlarını yasallaştırdığı için normale dönüştürdüğü için OHAL'den vazgeçerek terörle mücadeleyi normal hayatın içine koydu. Biz 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini, barikatlar dönemini, kimin kim olmadığı bir kripto döneminde Suriye'ye girebilecek kadar bilinçli bir ülkeydik."

Çanakkale Savaşı döneminde hiçbir lisenin mezun veremediğini, Türkiye'nin altın neslinin savaşta kaybedildiğini hatırlatan Yarar, o gün Türkiye'ye saldıranların bugün de FETÖ ile altın neslini almaya çalıştığını vurguladı.

Düşmanın birçok tuzakla geldiğini ifade eden Yarar, "Tuzakların çoğunluğu iyi niyetli yollarla kuruluyor. O kötü emelli insanları görmeniz için yapmanız gereken şey oyunların ne olduğunu bilmek. Yapacağınız şey şu; aklınızı ve vicdanınızı asla kiraya vermeyin. Aklınızı ve vicdanınızı kiraya vermediğiniz müddetçe sizi kimsenin tuzağa düşürmesi mümkün değil. Türkiye oyun bozuyor. Rakamlarla oyun bozuyor, hangi rakamlarla bozuyor, büyüme rakamlarıyla bozuyor." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Yarar, bir katılımcının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın zaman zaman itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı yönündeki soru üzerine MİT'in özellikle Emre Taner ve Hakan Fidan döneminde başlattığı MİT Dış Operasyon Dairesi'nin aktif olarak yurt dışında da eylem ve faaliyet yapabilecek duruma geldiğini söyledi.

MİT'in son olarak FETÖ'nün kasası olan birini, yaptığı operasyonla ülkeye getirdiğini anımsatan Yarar, "En son neyi gördük. Sudan'dan FETÖ'nün kasası olan birisi paketlenip Türkiye'ye getirildi. YPG'nin sözcüsü Suriye'nin içinde paketlenip getirildiğini duyuyorsunuz veya sözde örgüt lideri dediğimiz arananlar listesinde olanların birer birer etkisiz hale getirildiğini de duyuyorsunuz. Geçmişte duyuyor muydunuz böyle rakamlar. Örgütün lider kadrosundan öldürülenlerin bu kadar çok olduğu bir dönem hatırlıyor musunuz? O zaman bir yerden bir yere gelmişiz. Eskiden Milli İstihbarat Teşkilatı başka ülkelerde eylem yapabilmek için maalesef belli gruplardan destek alıyordu. Bu dönemde ise işi taşere etmeyip kadrolu elemanlarını kullanıyor. Bu dönüşüm bile Milli İstihbarat Teşkilatının geldiği gücü gösterir. ByLock operasyonu dünyada son dönemde yapılmış en büyük istihbarat operasyonudur. 300 bin kriptonun ele geçirildiği böyle bir örnek yok." diye konuştu.

Söyleşinin ardından şarkıcı Uğur Işılak konser verdi.

Programı Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve davetliler katıldı.