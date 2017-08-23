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Güvenlikçilere sporda şiddeti önleme eğitimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu sezon spor müsabakalarında görev alacak özel güvenlik personeli, polis tarafından zorlu eğitimden geçiriliyor.İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde bir araya gelen çeşitli şirketlerde görevli güvenlikçiler,...

Güvenlikçilere sporda şiddeti önleme eğitimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu sezon spor müsabakalarında görev alacak özel güvenlik personeli, polis tarafından zorlu eğitimden geçiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde bir araya gelen çeşitli şirketlerde görevli güvenlikçiler, 100'er kişilik gruplar halinde açık alanda uygulamalı üst araması, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik, taktik ve düzenler, spor güvenliği ve mevzuatı, güvenlik sistem ve cihazlarıyla ilgili konularda eğitim alıyor.

Özel güvenlik görevlileri eğitim programının sonunda bu sezon spor müsabakalarında bilet kontrol noktalarında, giriş turnikelerinde, saha içerisinde, tribünlerde, tribün kapılarında, protokol tribünlerinde, hakem, sporcu ve basın mensuplarının giriş yaptığı kapılarda, körük ve tahliye kapılarında, soyunma odaları kapı ve koridorlarında, yedek kulübelerinde, localarda, canlı yayın aracı ve odasının yanında ve otoparklarda görev yapacak.

İki hafta sürecek eğitim programından bin 200 özel güvenlik personeli yararlanacak.

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Çevik KuvvetÖzel GüvenlikSporda Şiddet Ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanun
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