Güvercin kümesinde Hint keneviri yetiştirmiş

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde güvercin kümesine özel düzenek kurarak saksıların içinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'ndeki bir evden "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) temin edildiği bilgisini aldı.
Polis, operasyon düzenlediği evin damında bulunan güvercin kümesinin uyuşturucu yapımı için Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kullanıldığını belirledi.
Işıklandırma ve havalandırma cihazlarıyla düzenek kurulduğu tespit edilen kümeste, 14 saksıda ekili genetiği değiştirilmiş esrar imalatında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kümesin çevresindeki güvercinler de toplanarak emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan V.Ş. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.