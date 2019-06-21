Guvernörler Kurul Toplantısı

KTKB’ye üye 11 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan) Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı seviyelerindeki Guvernörler başkanlığındaki ülke heyetleri ve uluslararası finansal kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.



Türkiye’nin aynı zamanda başkanlığını üstlendiği Guvernörler kurulu yıllık toplantısına,’ye üye 11 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan) Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı seviyelerindeki Guvernörler başkanlığındaki ülke heyetleri ve uluslararası finansal kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı,’nün (KEİ) finansal kuruluşu olan KTKB toplantısı aynı zamanda KTKB’nin 20. Kuruluş yıldönümüne tarihine rasladığı açıklandı.Guvernörler Kurulu toplantısının ertesi günü 17 Haziran 2019 tarihinde, “Bölgesel İş Forumu” düzenlendi. Bölgesel İş Forumu; üst düzey temsilcilerini, çok taraflı kalkınma bankaları ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yaptığı konuşmasında Türkiye'de ticarette yerel para kullanımının yaygınlaştığını belirtdi.Mehmet Ali Abken, 2018 yılı kurda yaşanan hareketliliğin ve yurt içi gelişmelerin bankacılık sektörünün zorlu bir yıl yaşamasına neden olduğunu, fonlama maliyetlerinde artış yaşandığını, buna karşın Türk bankacılık sektöründe dış kaynaklı bir sorun yaşanmadığını hatırlatdı.Bireylerin döviz borçlanmasının daha önce yasal düzenlemelerle engellendiğini, ancak Türk Lirası cinsinden borçlanabildiğini söyledi.Akben, "Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarda ihracat geliri veya döviz geliri olmayan firmaların, kuruluşların döviz borçlanması engellenmiştir. Bu hedge mekanizmaları, döviz geliri olmayan firmaların bir sınırlandırmaya tabi tutulması aynı zamanda onların da dövizin hareketliliği karşısındaki etkilerini azaltmıştır." Şeklinde açıklmalarda bulundu.Volatil ortamda bütün ülkelerin tedbirli olduğunu, ülke içerisindeki yerel parayla ticaret yaptıklarını, vurguladı. “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) gibi veya KTKB üyeleri gibi ülkelerin yerel para cinsinden ticareti teşvikiyle, yerel para cinsinden borçlanmaların tesisiyle, gerçekleşen takas ve swap orantısızlığının ticaret içerisinde de geliştirilmesiyle ağırlığın daha azaltılması söz konusu olabilir.” Dediİş Forumu’nda “Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bölgeye Alt Yapı Yatırımları Çekmekteki Rolü” ve “Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler” başlıklı iki panel düzenlendi.Gürcistan ile KTKB arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ve KTKB Başkanı Dmitry Pankin bir basın toplantısı düzenlediler. Projeler ve finansman rakamları hakkında sorumuz üzerine KTKB Başkanı Dmitry Pankin, 32 operasyon için 1 milyar Euro’nun üzerinde kümülatif ödeme ile, İstanbul Belediyesi, TAV, SOCAR Türkiye, Gürmat Santrali, Konya Karatay ve Ankara Etlik Sağlık Kampüsü ve bir çokları da dahil olmak üzere, kamu ve özel sektörde kalkınma etkisi yaratan projelere finansman desteği verilmesi Finansal sektörün gelişmesi ve ihracat-ithalat işlemleri; KOBİ'ler; Turk Eximbank, İş Leasing, Garanti Leasing, Ekspo Faktoring gibi Türk bankaları ile işbirliği içinde endüstriyel kiralama desteği sağlanması projelerin olduğunu cevaplandırdı.