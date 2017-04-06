Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

"Güzel atlar ülkesi"nin nalbantı

- Kapadokya bölgesinde turistlere peribacaları arasında gezinti imkanı sunan atlar sayesinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasındaki nalbantlık devam ediyor - Mesleğin son temsilcilerinden nalbant Uğurlu, turizme hizmet eden atların nal bakımlarının yanı sıra çevre illerden gelen taleplere de cevap vermeye çalışıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Tarihte "güzel atlar ülkesi" olarak da bilinen Kapadokya bölgesinde, eşsiz doğal güzellikler arasında turistler için düzenlenen turlarda kullanılan atlar, bölgede nalbantlık geleneğinin sürdürülmesini sağlıyor.

Tarih boyunca hemen her alanda sıklıkla yararlanılan atlar, günümüzde peribacalarının büyüleyici atmosferi arasında gezinti yapmak isteyen turistlere hizmet ediyor.

Bölgedeki doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler ve peribacaları arasında düzenlenen turlara katılan turistlerin gezinti yaptığı atlar için hayati öneme sahip nal bakımları ise bölgedeki az sayıdaki nalbant tarafından yapılıyor.

Mesleğin son temsilcilerinden genç nalbant Fatih Uğurlu (27) da yürüyüş ve koşu sırasında tırnaklarının korunması için atların tırnak bakımını yapıyor ve nal çakıyor.

Yaklaşık 6 yıldır titizlikle nalbantlık yapan Uğurlu, atın tırnaklarını çeşitli aletler kullanarak kesip törpülüyor, demir nalı örste döverek ayağa uygun hale getiriyor. Uğurlu, daha sonra mıh yardımıyla nalı ayak altlarına çakarak at için hayati önem taşıyan işlemi tamamlıyor.

Atlarla birlikte vakit geçirmenin kendisini rahatlattığını aktaran Uğurlu, atlara sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirtti.

Uğurlu, üniversite sınavında ilk tercihi olan Kocaeli Üniversitesi At Antrenörlüğü bölümünü kazandıktan sonra boş zamanlarında bir nalbanta çıraklık yaparak meslekte ustalaştığını kaydetti.

Turizm nedeniyle Kapadokya bölgesinde birçok at bulunduğunu, nalbanta da sürekli ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Uğurlu, doğup büyüdüğü şehirde sevdiği mesleği yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Uğurlu, "Bölgede atlar turizm amaçlı kullanılıyor ama geçmişte köylerde de çok yaygındı. Atı çocukluğumdan beri çok seviyorum ve mesleğimi sürdürüyorum. Zaman zaman il dışından gelen taleplere de gidiyorum." dedi.

- "İki ayda bir nal değişimi yapıyoruz"

"İnsan için ayakkabı ne ise at için de nal odur" diyen Uğurlu, atın arazi koşullarına uyum sağlaması ve ayağında bir sorun oluşmaması için ortalama her iki ayda bir nal değişimi yaptıklarını belirtti.

Uğurlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Nal değişimlerinin, atın arazi koşullarına uyum sağlaması ve ayağında bir problem oluşmaması için yapılması gerekiyor. Atın yürüyüşü ve tırnak yapısına göre işlem yapıyoruz. Nal bakımı binicinin konforu için de gerekli. Hayvan bazen huysuzluk yapabiliyor, mesleğin en temel özelliği atı sevmekten geçiyor, nal çakma sırasında huysuzlanırsa atla konuşarak onu sakinleştirerek çalışıyorum. Atlarla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Çırak bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, heveslenip gelenler oluyor çalışma ortamını zorluklarını gören gençler vazgeçiyorlar. Ancak ben, bu mesleğin gelişmesini çok istiyorum, tükenmiş olarak görülen bir meslek ama bu sanat Türk kültüründe var, bölgemizde de ihtiyaç var. Bu nedenle mesleğin devam etmesini istiyorum."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
At BakımıKapadokyaNalbantNevşehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5