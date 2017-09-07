KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla dava açılan 12'si tutuklu, 14'ü tutuksuz 26 sanık yargılandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.D, F.D, F.E.S, F.S, G.Ö, G.Y, Y.B, H.K, H.B, L.K, S.H ve S.S.Y. ile tutuksuz yargılanan E.B.S, E.Ö, F.M.B, G.G, G.T, H.Ş.B, H.G, N.B, R.A, S.Y, S.Ü, Y.Ç, Z.B ve H.N. ile avukatları katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanıklardan H.Ş.B, yapıyla üniversite yıllarında tanıştığını, öğretmen olduktan sonra da bu yapı içerisinde görev aldığını söyledi.

Yapı tarafından verilen tüm görev ve talimatları yerine getirmeye çalıştığını belirten H.Ş.B, "Ben bu örgütün terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Üniversitede okurken bunların evinde kaldım ve ikinci yılımda ev imamlığı yaptım. Mezun olduktan sonra da bağımı koparmadım. 2004 yılında Kayseri'ye geldim. Milli eğitim yapılanmasında görev aldım. Bank Asya'da eşimin hesabı vardı, sonra ben de gittim hesap açtım. Aktif-Sen'e de üye oldum." dedi.

Örgütün milli eğitim il sorumlusu S.H'nin talimatıyla 2014 yılında ByLock'u telefonuna yüklediğini ifade eden H.Ş.B, "ByLock'u başka bir telefona bağlanarak Google'dan direkt indirdim. Daha sonra kod isim belirledim ve kullandım. 2016 yılında yapı tarafından gelen talimatla ByLock'u sildim ve yerine istenilen Eagle programını yükledim. Bu yapının içresinde 15 Temmuz darbe girişimine kadar kaldım. Bize verilen mesajlarda hep 'güzel günler gelecek' deniliyordu." ifadelerini kullandı.

İlk önce tutuksuz sanıkların söz alarak savunma yaptığı duruşmada mahkeme heyeti, daha önce savunma yapan tutuklu sanıklara da söz verdi.

Avukatların savunmaları ve taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıklar F.D, F.E.S. ile F.S'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.