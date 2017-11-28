Güzel sanatlarda tematik lise dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve bakanlık bürokratları ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Kalın ile Bingöl, lisenin konferans salonunda öğrencilerle birlikte saz çalarak mini bir konser verdi. İkili, "Yemen Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım, Sarı Gelin" isimli türküler ile Bakan Yılmaz'ın istediği "Melullenme Deli Gönül" türküsünü seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, konser sonrasında yaptığı konuşmada, sanatın bireysel gelişime, birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine ve üretici birey olarak yetişmeye katkı sağlayacağına işaret etti.

Konser sırasında sanatçı Bingöl'ün cura çalan öğrenciye büyük bir sevgi ile baktığını ve İbrahim Kalın ile o esnada haberleştiğini ve "İstikbal var." dediğini aktaran Yılmaz, "İnşallah Türkiye'nin çok büyük sanatçıları bu okullarda çıkacaktır." dedi.

"Liselerde tematik lise uygulamasını başlatacağız"

Yeni müfredatı değiştirerek çocukların hayata hazır olmaları, kendisi ve çevresi ile barışık ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini istediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel sanatlarda 81 okulumuz 14 bin 743 öğrencimiz var. Spor lisesinde ise 70 okulda 15 bin 320 öğrencimiz bulunuyor. Spor lisesinde tematik uygulamayı başlattık. Bundan sonra da İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle birlikte güzel sanatlar liselerinde de tematik lise uygulamasını başlatacağız. Bir lisemiz sadece Türk Sanat Müziği'nden, bir lisemiz sadece Türk Halk Müziği'nden eğitim verecek. Bizim kültürümüze ait güzelliklerle sadece bir bölüm ilgilensin ki artık yatay büyüme yetmiyor. Dikey büyümeyi de sağlayabilmek lazım. "

Öğrencilerden mini konser

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bakan Yılmaz ve sanatçı Bingöl, okul ziyaretinde öğrencilerin seslendirdiği "Fikrimin İnce Gülü" ve "Demedim mi" isimli eserleri dinledi.

Genç müzisyenlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalın, müziğin hayatın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Müzik bir lüks değildir, sadece bir eğlence de değildir. Müzik aslında bizim en iyi niteliklerimizi ortaya çıkartan çok önemli bir var olma alanıdır." dedi.

"Anadolu irfanı, müzik geleneği düşünüldüğünde çok büyük bir müzik medeniyetinin varisleriyiz biz." diyen Kalın, şu şöyle devam etti:

"Anadolu halk müziğidir, sanat müziğidir, klasik müziktir, başka tür müziklerdir. Bunların zenginliği ile beraber Türk müziği bugün dünya çapında bir müzik geleneği haline gelmiştir. Bunu yaşatmak çok önemli. Buna yeni şeyler eklemek çok önemli. Bundan sonra da Türk müziği bu gür sesiyle, şiiriyle, bestesiyle, nameleriyle bizim insanımızın yolunu aydınlatmaya devam edecek. Benim de tavsiyem bu yolda devam edin. Müziğimizin derinliklerini keşfederek paylaşarak güzelliklerini çoğaltarak bu yolda devam edin."

Öğrencileri tebrik eden Kalın, "Bu dünyaya yapacağınız en büyük katkılardan birisi bu alanda vereceğiniz eserler olacak." dedi.

"Hiç vazgeçmeyin"

Sanatçı Bingöl ise öğrencilere tavsiyesinin sorulması üzerine, "Bir kere hiç vazgeçmeyin. 12 yaşından beri çalışıyorum. Her işi yaptım ama müziğe hep geri döndüm. Müzik dışında birşey yapamayacağım dedim. Günde 10-12 saat çalıştığım zamanlarım vardı. Özellikle enstrüman çalanlar için çok özel bir mesaidir bu. Orhan Gencebay'ın Arif Sağ'ın albümleri çıktığında eve kapanırdım bir hafta. Sabahtan akşama kadar çalışırdım. O açıdan çok çalışmanız gerekiyor. Çalışmak hayatınızı kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Yılmaz, Kalın ve Bingöl, öğrenciler ve öğretmenlerin yaptığı ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin bulunduğu "demokrasi ağacı"nı da inceledi.

Muhabir: Selma Kasap