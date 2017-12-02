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Güzelbahçe belediye başkanına silahlı saldırı

- İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa İnce, bir restoran çıkışı tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı - İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Güzelbahçe belediye başkanına silahlı saldırı

İZMİR (AA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi ile gittiği bir restoran çıkışında tartıştığı kişinin silahsaldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir balıkçı restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere otomobiline yöneldi. İnce, binmek üzere olduğu aracına arkadan vuran beyaz renkli otomobilin sahibiyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, beyaz renkli aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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