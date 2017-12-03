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Güzelbahçe belediye başkanına yapılan silahlı saldırı

- İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 7 kişinin ifadesine başvuruldu

Güzelbahçe belediye başkanına yapılan silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin eşi ile gittiği bir restoran çıkışında silahsaldırı sonucu yaralanmasına ilişkin 7 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, karıştığı bir trafik kazası sonrasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye silahla saldıran şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Saldırıya ilişkin dün geceden bu yana 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

İfade alma sürecinin devam ettiğini belirten emniyet yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığını bildirdi.

Öte yandan 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Olay

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir balıkçı restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek için otomobiline bineceği sırada aracına arkadan vuran beyaz renkli otomobilin sahibiyle tartışmış, tartışma sırasında silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçmıştı.

İnce, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, beyaz renkli aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.



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