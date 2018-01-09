GYODER sektörel eğitime odaklandı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), 2018 yılında da sektörel eğitime odaklanacak.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği "GYODER Akademi" ile sektör profesyonelleri ve sektöre yeni gireceklerin eğitim ihtiyacını karşılıyor.

Ayrıca GYODER, Bahçeşehir Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi iş birlikleri ile başlattığı "MBA in Real Estate" programlarına indirimli katılım sağlıyor.

GYODER'in ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile setifika programlarının yanı sıra, veri sağlanması gibi çalışmaları kapsayan iş birlikleri devam ediyor.

GYODER Akademi'de 2018'de yapılacak eğitimlerin, "Varlık Yönetimi", "Gayrimenkul Yatırım Fonları", "Gayrimenkulde Google Kampanya Yönetimi", "Gayrimenkul Okuryazarlığı", "Marka Konumlama veya Kurumsal İletişim Teknikleri", "Dijital Medya", "Gayrimenkulde 'Best Use' Uygulamaları", "Proje Yönetim Süreci", "Tesis Yönetimi", "Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmeleri", "Gayrimenkul Projesi Geliştirmede Alternatif Yollar" ve "Sürdürülebilirlik" başlıkları altında gerçekleştirilmesi planlanıyor.







- "Sektörde eğitim ihtiyacı ortaya çıktı"





GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özellikle son yıllarda artan yatırımlar, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projeler ve en önemlisi de destekleyici kanun ve mevzuat düzenlemelerinin sektörü daha da canlandırdığını, hatta sektörün Türkiye'nin ekonomik büyümesinin üzerinde bir ivme yakaladığını ifade etti.

Gelişen ve büyüyen gayrimenkulün, durağan bir rant kapısı değil üreten, istihdam sağlayan, vergi veren, dinamik reel bir sektör olduğuna dikkati çeken Yetgin, "Geliştiricisi, inşa edeni, mimarlık, danışmanlık, yönetim gibi hizmet birimleri ve 200'ü aşkın tedarikçi ve üreticisi ile yan iş kolunun, gayrimenkul sektöründen beslendiğini dikkate aldığımızda, böylesine önemli, lokomotif ve reel bir sektörde eğitim ihtiyacı ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Yetgin, gayrimenkul sektöründeki yeni şartların birçok alanda araştırma, saha çalışması ve eğitim gibi ihtiyaçları ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün bilgiye ve veriye olan bu ihtiyacı doğrultusunda sektörün gelişimi için gerekli konuları tespit etmek ve sektöre vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla GYODER Akademi'yi hayata geçirdik. Sektör profesyonellerinin ve sektöre yeni girecek kişilerin, çağımızın gerektirdiği teknolojileri kullanabilecek, geleceği görüp değişimleri algılayabilecek ve etkin kararlar alabilecek şekilde eğitim almaları gerektiğine inanıyoruz."