Haberciler, gençlere 15 Temmuz'u anlattı

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesinde düzenlenen "O Gece Haberci Gözüyle 15 Temmuz" konulu söyleşide, haberciler gençlere 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

Üniversitenin Kavacık'taki Güney Yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansa, spiker Banu El, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ve köşe yazarı Kurtuluş Tayiz konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide konuşan Bunu El, darbe girişiminin yaşandığı gece, milletin sokağa çıkmasının önemine değindi.

Anadolu yakasında ikamet ettiğini ve askerler tarafından kapatılmadan köprüden geçen son kişilerden olduğunu aktaran El, "Saat 23.02 gibi yayına başlamıştık. İlk olarak Sayın Başbakanı yayına aldık. Hande Fırat'ın desteğini es geçmemek lazım. O olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanını görüntülü olarak yayına dahil edemeyecektim." dedi.

Turgay Güler de darbe girişiminin başladığı sıralarda yayında olduğunu ve cep telefonuna gelen bir mesajla durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine inandığı bir gece olduğunu dile getiren Güler, "Bize düşen de darbeye karşı dik duruş içerisinde yayın yapan her kim varsa onlara elimizi uzatmak olmalıydı." dedi.

Güler, darbeci askerlerin faaliyetlerinin yayınlarını engelleyemediğini anlattı.

Canlı yayına verilen ara sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden konuyla ilgili kesin bilgi aldıklarını aktaran Güler, "Hemen yayına döndük ve 'darbe olunca neler olur' bunları düşündük. Tabii daha henüz Sayın Cumhurbaşkanının sesi, kulaklarımıza değmemiş. Ben de o sırada sosyal medya üzerinden insanlara 'sokağa çıkın' çağrısı veriyordum. Çünkü biliyordum ki Sayın Cumhurbaşkanım olsaydı aynı şeyi yapardı ve ilerleyen dakikalarda o beklenen çağrı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı." ifadelerini kullandı.