Hac hayaline kavuşacak Ganalı Abdullah, İstanbul'u gezdi

İSTANBUL (AA) - Köyünde yapılan TV çekimleri sırasında ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Hicaz'a götürebilir misin?" sorusuyla sosyal medyada tanınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle hacı olma hayaline kavuşacak Ganalı Abdullah, Eyüp Sultan ve Sultanahmet'i gezdi.

Gana'nın başkenti Akra'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Al Hassan Abdullah, Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Sultanahmet Camisi'nde tahiyyetü'l mescit namazı kıldı.

Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a geldiği ve Mekke'ye gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine sunulan bu fırsattan ötürü çok sevinçli olduğunu anlatan Abdullah, "Allah'ın Türkiye'yi koruması, Türkiye'nin daha da büyümesi, ilerlemesi ve gelişmesi için çok daha fazla dua etmem gerektiğini düşünüyorum. Allah Türkiye'yi tüm kötülüklerden korusun." dedi.

Ganalı Abdullah İstanbul'da gördüklerinden çok etkilendiğini belirterek, "Umuyorum Türkiye bundan çok daha ilerleyecek. Atalarınızın burada yaptıklarını sabah gördüğümde inanılmaz derecede etkilendim. Türkiye için çok daha fazlasını diliyorum." diye konuştu.

İslam'ın yayılması için kalbin ve samimiyetin kullanılması gerektiğini vurgulayan Ganalı Abdullah, yaşadığı bu olayın başına gelen en güzel şey olduğunu, tüm Müslümanların Mekke'ye gitmesi gerektiğini ifade etti.

Abdullah, "Yapılacak en önemli şey bu. Bundan daha ötesi yok benim için ve siz bana bunu verdiniz. Bana bu yaptığınız için Allah sizi ve Türkiye'yi korusun. Sayenizde hac vazifemi yapabileceğim. İnşallah hepiniz de hacca gidebilirsiniz. Allah size iyi olanı nasip etsin ve Türkiye'yi korusun."