Hac ibadetinde yeni uygulamalar hayata geçirildi

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı Dursun Aygün, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarına yönelik hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin, "Yeni uygulamalarla hacılarımızın daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için adımlar atıldı." dedi.

Aygün, Hac İdare Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacı adaylarına sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Şehit yakınlarına ve gazilere kuraya tabi tutulmadan kontenjan verildiğini hatırlatan Aygün, 4 bin 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kutsal topraklara gelmeye başladığını söyledi.

Aygün, yurt dışında yaşayanlar ve görevlilerle birlikte yaklaşık 100 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hac farizasını yerine getireceğini belirtti.

En yaşlı hacı adayının 98 yaşında olduğunu aktaran Aygün, hacı adaylarının yaş ortalamasının ise 60 olduğunu kaydetti. Aygün, hacı adaylarının yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin erkek olduğunu dile getirdi.

Hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirmeleri için yoğun mesai sarf ettiklerini anlatan Aygün, yürüttükleri organizasyonda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını ifade etti.

Büyük bir ibadet olan hac farizasını yerine getirmek amacıyla 35 gün süresince kutsal topraklarda bulunan hacı adayları için bir yıl boyunca çalıştıklarını vurgulayan Aygün, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu anlatmak amacıyla Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça kitapçıklar hazırladıklarını söyledi.

Aygün, "Hac, dünyanın dört bir yanından gelen 3 milyon insanın kucaklaşmasına, birleşmesine ve tanışmasına vesile olduğunu, çok büyük bir dünya kongresine dönüştüğünü hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının her sene olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların hac organizasyonu başkanlarını bir araya getireceğini bildiren Aygün, İslam ülkelerinin meselelerinin konuşulacağını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezinin yeni bir binaya taşındığını aktaran Aygün, hac organizasyonda görev alan birimleri tek bir çatı altında birleştirdiklerini belirtti.

- "Yemek ve ekmek fabrikaları kuruldu"

Mekke'de yaklaşık 100 bin kişilik yemek kapasitesine sahip yeni bir yemek fabrikasının kurulduğunu bildiren Aygün, bunun yanı sıra bu sene faaliyete geçen ekmek fabrikasını da hizmete sunduklarını söyledi.

Hac organizasyonu kapsamında bu sene bir yeniliğe daha imza atarak kumanya uygulaması başlattıklarını belirten Aygün, bu uygulamadan hacı adaylarının memnun olduğunu kaydetti.

Konaklama sisteminde değişikliğe gidildiğini anlatan Aygün, oda tercihli sistemi uygulamaya koyduklarını aktardı.

Hacı adaylarının rahat bir konaklama imkanına kavuştuğunu söyleyen Aygün, "Yapılan yeni uygulamalarla hacılarımızın daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

Hac ibadeti kapsamında yaklaşık 5 bin görevlinin kutsal topraklarda bulunduğunu kaydeden Aygün, hacı adaylarına yönelik vaaz ve irşat faaliyetlerinin daha etkin sunulmasının sağlandığına dikkati çekti.

Aygün, "Hedefimiz ülkemizden gelen bütün hacılarımıza başarıyla irşat işlerini vermek. Çeşitli konularda dini sorular soruluyor. Bütün bunların cevaplandırılması için de Din İşleri Yüksek Kurulundan uzmanlarımız Mekke ve Medine'de faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

- "Müfettişler denetim yapıyor"

Önceki yıllarda hac süresinin 46 günü bulduğunu, bu sürenin 35 güne düşürüldüğünü hatırlatan Aygün, Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke ve Medine'de yaklaşık 90 otelde hizmet verdiğini bildirdi.

Mekke'de Türkiye'den gelen sağlık görevlilerinin hizmet verdiği 120 yataklı bir hastane bulunduğunu ifade eden Aygün, hastanede bir de diyaliz ünitesinin kurulması amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Aygün, hac organizasyonu kapsamında sunulan hizmetlerin denetlenmesi amacıyla müfettişlerin görev yaptığını sözlerine ekledi.