Hac işlem ve ödemeleri PTT'den yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - PTT'den yapılan yazılı açıklamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumlarla yapılan iş birliklerine bir yenisinin eklendiği belirtildi.



Bu kapsamda, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının kayıt ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için PTT şubelerinin hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:



"Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 42 ilçe, 1048 belde, 99 kasaba, 220 köy, 162 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 1563 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacı adayları Türkiye'nin her yerinden, evlerine en yakın mesafedeki PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. PTT ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında PTT şubelerinden hac ön ödeme kayıt, hac kesin kayıt ve umre tahsilat işlemleri yapılabilecek. İlk defa 2017'de hac başvurusu yapacak adaylar ön kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş 20 Türk Lirası tutarındaki ücreti ödeyecek. Hacı adaylarından bunun dışında herhangi bir ek ücret tahsil edilmeyecek. Hacı adayları, Türkiye’deki bütün PTT şubelerinden 6 Ocak 2017'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek."