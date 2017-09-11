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Hacca giden Suriyeliler ülkesine dönüş yapmaya başladı

- Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden Suriyeli hacılar, ülkesine dönüyor

Hacca giden Suriyeliler ülkesine dönüş yapmaya başladı

HATAY (AA) - Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden Suriyeli hacılar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye çıkış yapmaya başladı.

Hacca Türkiye üzerinden giden, hac dönüşü tekrar Türkiye'ye gelen hacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yapıyor.

Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden 3 bin 600 hacının birkaç gün içinde ülkesine dönüş işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

Halep'ten gelerek Türkiye'den hacca gittiğini belirten Yasin Alluş (54), hacı olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Ülkesindeki iç savaştan dolayı kutsal topraklara Türkiye üzerinden gittiğini anlatan Alluş, ''Hacı olduğum için çok mutluyum. İnşallah ülkemdeki savaş biter ve barış olur bunun için bol bol dua etim.'' dedi.



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Anahtar Kelimeler:
HacıHataySuriyeli Hacılar
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