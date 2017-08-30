Hacı adaylarının Arafat'a intikalleri başladı

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son göreve hazırlanıyor.

Bu kapsamda milyonlarca hacı adayının Arafat'a intikalleri gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Türk hacı adaylarının Arafat'a geçişini bugün ikindi namazının ardından başlattı.

Arafat'a bu akşam çıkarak geceyi orada geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta kıldıktan sonra vakfe duasına kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua edecekler. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş'in yapacağı vakfe duasının ardından, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar ibadetlerini sürdürecek.

- Diyanet hazırlıkları tamamladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa'dan gelen hacı adaylarıyla, sayıları 90 bini bulan hacı adayının Arafat'a intikallerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm hazırlıkları tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, yürütülen çalışmalara ilişkin, hacı adaylarının Arafat'a intikalleri ve dönüşlerinin sağlanması noktasında gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bircan, "Birer emanet olarak gördüğümüz hacı adaylarımızın son görevlerini yapmak üzere Arafat'a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemlerimizi aldık. Haccın giderek yaz mevsimine gelmesiyle artan sıcaklıklar, sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden hacılarımızı korumak için klimalı yüksek çadırlar kurduk. Hac mevsiminden iki ay önce Arafat'ta başlayan çalışmalar artık tamamlandı. Hacılarımız Arafat'a çıkmaya başladı." dedi.

- Arafat'a intikaller 456 otobüsle gerçekleştirilecek

Mekke'ye geldikleri günden beri vakitlerinin çoğunu Kabe'de geçiren hacı adayları, Arafat'a çıkınca hacı olacak.

Hacı adaylarının intikalleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Servis Ekip Başkanlığı tarafından sağlanan 456 otobüs ile gerçekleştirilecek. İntikal sırasında 40 noktada görev yapacak yol göstericiler ise çıkabilecek sorunlara anında müdahale edecek.

Yapılan organizasyona göre, Arafat'a intikallerin sağlanmasında yaşanabilecek aksaklıklar da göz önüne alınarak, yedek araçlar hazır tutulacak ve personel 24 saat esasına göre görev yapacak. Ayrıca 24 noktada ışıklı yol göstericilerle hacı adaylarını taşıyan otobüslerin Arafat'a ulaşmaları sağlanacak.

Arafat'tan çıkıştaki kapılarda görev yapacak olan Dalgakıran ekipleri, aynı zamanda Müzdelife vakfesinin ardından kafilelerin çıkışlara yönlendirilmesini sağlayacak ve Cemerata gidecek hacı adaylarına yardım edecek.

- Hacı adaylarına özel irşat programı

Planlamalar kapsamında Arafat'ta hazırlanan çadırlarda cemaat olarak sabah namazını kılacak hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı namazın ardından özel bir irşat programı da düzenleyecek.

Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş'in yapacağı duayla vakfeye duracak.

Türkiye'den de canlı yayınlarla izlenebilecek vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, daha sonra şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek, Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yerine getirecek hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak.

- Arafat'ta sağlık çadırları kurulacak

Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımı ise doktor kontrolünde sağlanacak. Durumu Arafat'a çıkamayacak kadar kötü olan hastalar ise ambülanslarla götürülecek.

Arafat'ta bu durumdaki hastalar için özel sağlık çadırları da kuruldu. Eczane de bulunan bu çadırlarda acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölüm bulunacak.

Herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan hacı adaylarına hizmet vermek üzere, Arafat'ta hazır tutulan gezici ambulanslar ve sağlık ekipleri Müzdelife ve Mina’da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edecek.