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Hacı Bayram Veli çilehanesi ziyarete açıldı

ANKARA (AA) - Hacı Bayram Veli çilehanesi ziyaretçilere açıldı.Hacı Bayram Camisi altında bulunan çilehaneye, yurdun çeşitli yerlerinden gelenler ilgi gösteriyor.Küçük ve dar bir kapıdan girilen çilehanenin ilk bölümünde beyaz badanalı,...

Hacı Bayram Veli çilehanesi ziyarete açıldı

ANKARA (AA) - Hacı Bayram Veli çilehanesi ziyaretçilere açıldı.

Hacı Bayram Camisi altında bulunan çilehaneye, yurdun çeşitli yerlerinden gelenler ilgi gösteriyor.

Küçük ve dar bir kapıdan girilen çilehanenin ilk bölümünde beyaz badanalı, tavanı kalın ağaçlarla desteklenmiş sohbet odası bulunuyor. Çilehane odalarına bir metre yüksekliğindeki dar bir tünelden eğilerek girilebiliyor.

Tünelin solunda, Hacı Bayram Veli'nin ''itikaf ibadeti'' yapan öğrencilerine ait odalar bulunuyor. Tünelin sonunda da Hacı Bayram Veli'nin ibadet odası yer alıyor.

Öğle ile ikindi arası kadın, ikindi ile akşam arası erkek cemaatin ziyaretine açık çilehane, 15 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Ziyaretçilerden Bülent Balbaba, çilehanenin tasavvuf ilmi için önemli bir mekan olduğunu, tasavvuf, nefis terbiyesi gerektirdiğinden çilehaneye eğilerek girildiğini söyledi.

Balbaba, Hacı Bayram Veli'nin çilehanede birçok öğrenci yetiştirdiğini ifade ederek, "Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi ve Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi Akşemseddin Hazretlerini yetiştirmiş. Mübarekler burada nefis terbiyesiyle 'insanı kamil' olma şerefine erişmişler Allah'ın izniyle. Burada çok güzel manevi bir hava var. Hacı Bayram Veli zaten Ankara'nın manevi mihmandarı, öyle güzel bir zat." dedi.

Ali Kılınç, ziyarette çok duygulandığını belirterek, "Böyle mübarek bir zatın burada, bu şekilde çilehaneye girip Allah ile baş başa kalması güzel duygular içinde olması çok güzel. Bu çevre zaten mekan olarak çok duygulu bir yer. Çilehane hakkında bilgiler duymuştum şekil olarak. Demek ki görmek 60 yaşımda nasip olacakmış." diye konuştu.


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Ankara Hacı Bayram-ı Veli CamisiÇilehane
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