Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

"Hacı Murat" tutkunları Bodrum'da buluştu

- Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Bodrum ilçesinde şehir turu attı - Farklı illerden gelen sürücülerin oluşturduğu 50 araçlık konvoyla gerçekleşen şehir turunun sona erdiği Bodrum Belediye Meydanı'nda, vatandaşlar otomobillere ilgi gösterdi

MUĞLA (AA) - Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehir turu attı.

"Turkhis Classic Car Murat 124" ve "Turkhis Classic Cars" isimli iki grubun, Bodrum Belediyesinin katkısıyla düzenlendiği etkinlikte, Murat 124 marka otomobil tutkunları bir araya geldi.

Farklı illerden Bodrum'a gelen sürücüler, Haremtan Tepesi mevkisinde buluşup konvoy oluşturarak şehir turu attı. Şehir turu, akşam saatlerinde konserlerin gerçekleştirileceği Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi.

"Turkhis Classic Car Murat 124" kurucusu İbrahim Çelik, etkinliğe Antalya, İzmir, Burdur, Kütahya, Muğla ve Aydın'dan yaklaşık 50 otomobilin katıldığını söyledi.

Çelik, vatandaşların otomobillere büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Bodrumlulara ve tatilcilere nostalji yaşattıklarını anlatan "Turkhis Classic Cars" grubundan Ozan Aydın ise otomobillerinin camlarında Yeşilçam filmlerine ilişkin posterler olduğuna işaret etti. Aydın, bu posterlerdeki filmlerdeki ünlülerin 1970'li yıllarda Murat 124 kullandığını söyledi.

Bodrum Belediye Meydanı'na park edilen otomobillere ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Hacı Murat"BodrumKlasik OtomobilMuğlaMurat 124Tur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5