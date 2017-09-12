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Hacılar Danimarka’ya döndü

- Danimarka’dan kutsal topraklara uğurlanan 135 hacı geri döndü

Hacılar Danimarka’ya döndü

KOPENHAG (AA) - Danimarka Türk Diyanet Vakfı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek için 13 Ağustos'ta Kopenhag ve Billund’dan kutsal topraklara hareket eden 135 hacı ve beraberindeki 3 kafile görevlisi Danimarka’ya döndü.

Kopenhag Havalimanı ve Billund Havalimanı’nda yakınları tarafından güllerle karşılanan hacılar, duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarına hasretle sarılan bazı hacılar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kafile başkanı Hedehusene Camisi Din Görevlisi Muhammed Ali Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac vazifelerini yerine getirmek için bir ay boyunca kutsal topraklarda bulunduklarını belirterek "Çok şükür iyiyiz, herkesi sağ salim getirdik. Genel manada ibadetlerimizi güzel bir şekilde yaptık geldik. Allah kabul etsin inşallah.” dedi.

Kutsal topraklara giden annesi İsveçli, babası Arnavut asıllı Musa Yaşar, kutsal topraklarda yaşadığı duyguları “Daha iyisi yok.” cümlesiyle özetledi.

Kutsal topraklardan dönen dayısını karşılayan Şevket Tokmak, çok mutlu olduğunu belirterek dayısı ve yengesiyle yeniden kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Kopenhag Havalimanı'ndaki bomba alarmı, hacıların yakınlarıyla kavuşmasını bir süre geciktirdi. Bazı hacı yakınları, hacıların çıkmasını uzun süre beklerken, bazıları da bu duruma tepki gösterdi.

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