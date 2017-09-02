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Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

- Bayramın ikinci gününde hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor - AA ekibi şeytan taşlama görevini yapan hacıları ve Mina bölgesini havadan görüntüledi

Hacılar şeytan taşlamaya devam ediyor

MEKKE (AA) - Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 2 milyonu aşkın Müslüman, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyor.

Hacılar, şeytan taşlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren Cemerat bölgesine hareket etti.

AA ekibi şeytan taşlama görevini yapan hacıları ve Mina bölgesini havadan görüntüledi. Hacıların Mina'dan ve kaldıkları otelden Cemarat'a gelişlerinde yoğunluk yaşanmadığı görülüyor.

Hacılar üç şeytan taşlama alanına yedişer taş atarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Arafattan ayrılan hacılar, Müzdelife vakfesinden sonra yürüyerek geldikleri Mina'da dün Akabe Cemresi'nde şeytan taşlama (Büyük Şeytan) görevlerini yerine getirmişti.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününü de Mina'da geçirecek hacılar, burada her gün 3 şeytanı taşlayacak. Hacıların bayramın 4'üncü gününde de Mina'da şeytan taşlaması gerekiyor.

Harem sınırları içinde bulunan Mina’da, hacıların kurban bayramı günlerinde attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı yere cemre deniliyor.

Cemre kelimesinin çoğulu olan Cemerat, halk arasında küçük, orta ve büyük şeytan diye isimlendiriliyor.

Dini kaynaklara göre Birinci Cemre (Küçük Şeytan), şeytanın Hazreti İbrahim'e üçüncü olarak görünüp taşlandığı yer. İkinci cemre (Orta Şeytan), şeytanın İbrahim Peygambere ikinci olarak görünüp taşlandığı nokta. Üçüncü cemre Akabe Cemresi (Büyük Şeytan) ise, şeytanın Hazreti İbrahim'e birinci olarak görünüp taşlandığı mekanın adı. Bayramın birinci günü, sadece büyük şeytan denilen Akabe Cemresi’ne yedi taş atılıyor.

Hazreti İbrahim’in Kabe’nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail'e (a.s) yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmail Peygamberi kurban etmeye götürdüğü sırada kendisini Allah’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanı bu üç yerde taşladığı dini kaynaklarda rivayet ediliyor. Kaynaklarda, bu uygulamanın Hazreti İbrahim'in sünnetine dayandığı ve sembolik olarak şeytanın taşlandığına vurgu yapılıyor. "Şeytan Taşlama” olarak adlandırılan bu atışlar, İbrahim Peygamber'in şeytanı taşlamasının hatırasını yaşatmayı ve şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
HacMinaMüzdelifeşeytan Taşlama
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