Hacivat ve Karagöz özel ellerde yeniden hayat buldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesinin desteğiyle Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde verilen 3 aylık bir eğitimle engelli vatandaşların maharetli ellerinde yeniden hayat buldu.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür faaliyetleri kapsamında Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, belediyenin desteğiyle sanatseverlerle buluşturuldu.

Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve gölge oyununun önemli ustalarından Suat Veral, 16 engelli kursiyere 3 aylık bir eğitim vererek, hayali olmanın inceliklerini anlattı.

Kursa katılan engelliler, karakter çiziminden perdede canlandırma tekniklerine kadar her aşamayı, verilen eğitimle öğrendiler. Engelliler, deve derisinden çizdikleri karakterleri boyadıktan sonra hazırladıkları Hacivat ve Karagöz karakterleri için yazdıkları hikayeleri de perdeye yansıttı.

Öte yandan, engeliller tarafından geçen Ramazan ayı boyunca Ümraniye Santral Ramazan Etkinlik alanında her akşam gölge oyunu sergilenerek, toplumda unutulmaya yüz tutan sanatlar gün yüzüne çıkarılmış oldu. Bu vesileyle engelli vatandaşlar, hünerli elleriyle sergiledikleri gölge oyunuyla engellerin hiçbir zaman hayallere engel olamayacağını göstermiş oldu.

