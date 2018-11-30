Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Cemevi dünya iz
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Hackerlar "500 milyon Marriott müşterisinin" bilgisine sızdı

- ABD merkezli Marriott International, hackerların 500 milyon otel misafirinin bilgilerine sızdığını bildirdi

Hackerlar
banner17

BERLİN (AA) - ABD merkezli Marriott International, yaklaşık 500 milyon otel misafirinin isim, adres, pasaport numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirdiğini bildirdi.

Marriott International’dan yapılan açıklamada, hackerların şirketin Starwood markasının veri tabanına yasadışı erişim sağladığı belirtilerek, " Otelin 2014’ten 10 Eylül 2018 tarihine kadar misafir ettiği yaklaşık 500 milyon müşterinin bilgileri ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Şirket, hackerlerin otel müşterilerinin isimleri, posta adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, pasaport numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet bilgileri ve otele giriş ve çıkış tarihleri bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı.

Şirketin, konu ile ilgili yetkililere başvurduğu ve soruşturmada iş birliği yaptığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marriott International’un üst düzey yetkilisi (CEO) Arne Sorenson, bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzüntü duyduklarını belirterek, “Misafirlerimizi desteklemek için her şeyi yapıyoruz ve müşterilerimize daha iyiyi sunmak için bu olaydan derslerimizi öğreniyoruz.” ifadesini kullandı.

Marriott International, Starwood şirketini 2016’da 12,2 milyar dolara satın alarak dünyanın en büyük otel zincirinin sahibi olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BilgiHackerlerMarriott International
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1