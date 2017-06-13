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Hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başıboş ata çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Erkan Halıcı'nın kullandığı 42 BU 184 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri karayolu Kömürkaya köyü...

Hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başıboş ata çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erkan Halıcı'nın kullandığı 42 BU 184 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri karayolu Kömürkaya köyü yakınlarında yola aniden çıkan başıboş ata çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazada, araçta bulunan Savaş Halıcı (43) ağır yaralandı. Halıcı, Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracın çarptığı at telef oldu.

Bu arada ilçedeki diğer kazada ise Esat Altuntaş yönetimindeki 58 TS 470 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi Çayır Sokak'ta park halindeki 58 ER 767 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan sürücü ile otomobildeki oğlu Beytullah Altuntaş, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahaleden sonra Sivas'a sevk edildi.









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SivasŞarkışlaTrafik Kazası
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