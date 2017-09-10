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Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erhan Akkan yönetimindeki 06 HF 684 plakalı hafif ticari araç, Karlıova'nın Kümbet köyü mevkisinde sürücünün direksiyon...

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Akkan yönetimindeki 06 HF 684 plakalı hafif ticari araç, Karlıova'nın Kümbet köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Akkan ile eşi Güzel, çocukları Mehmet Samet, Eylem, Esmanur ve Yaren Akkan yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar daha sonra Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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KarlıovaKaza
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