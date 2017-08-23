Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yalaz idaresindeki 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Necat Akmeşe'nin kullandığı 07 LM 398 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yalaz ve Akmeşe ile otomobilde bulunan Leyla Çağıltay ve Kemal Ferhat Akmeşe yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine CANKUR ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Leyla Çağıltay ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kentteki bazı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Çağıltay'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.