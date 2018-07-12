"Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır"

İSTANBUL (AA) - Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, otomotiv pazarının yeniden ivme yakalaması için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade etti.

TOKKDER'den yapılan açıklamaya göre, Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, yükselen enflasyon ve faizler gibi ana etkenler otomotiv pazarını olumsuz yönde etkiledi. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre Türkiye otomotiv pazarında satışlar yüzde 39 düşerken, hafif ticari araç pazarındaki daralma yüzde 50’ye dayandı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv pazarının yeniden ivme yakalaması için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Olası değişikliğin sadece araç kiralama sektörüne bir ivme kazandırmayacağını, daha da önemlisi ağırlıklı yerli üretim olan hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyeceğini belirten Ekici, "Haziran 2018’de hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 daraldı. Bu satış adetleriyle yerli üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştırması imkansız. 2009 yılından bu yana önünde engeller olan ticari araç kiralamanın artık mümkün kılınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- "İşletmeler operasyonel kiralamayla riskleri bertaraf ediyor"





Risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen işletmelerin araç ihtiyaçlarını karşılamak için artık operasyonel araç kiralama yöntemini tercih ettiğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

“Operasyonel araç kiralama yöntemi işletmelere ve hatta bireylere, kaynaklarını verimli kullanma adına iyi bir alternatif olurken, üstlerindeki birçok riski de bertaraf etme imkanı sunuyor. Döviz kuru, faiz, ikinci el satış fiyatı ve sigortada hasar/prim oranı gibi riskler operasyonel araç kiralama yöntemini tercih edenler için sorun olmaktan çıkıyor.”

İnan Ekici, "Ülkemizde operasyonel kiralama, yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak trafik ortamında daha güvenli, yeni teknoloji ürünü araçların payının artmasına ve firmalar için müşterilere karşı kurum imajının yüksek tutulmasına destek oluyor. Bu çerçevede, operasyonel araç kiralama sektörünün 2018 yılında da sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edeceği kanaatindeyim.” değerlendirmesinde bulundu.



