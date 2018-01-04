Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kağıthane Taşocağı Caddesi'de bir inşaata kum taşıyan 66 LY 187 plakalı Abdullah Durukan Kırk'ın kullandığı hafriyat kamyonu, boşaltım yaptığı sırada devrildi.
Hafriyat kamyonunun devrildiğini gören inşaatta çalışan işçiler, kamyon içinde kalan şoför Kırk'ı ön camı kırarak çıkardı.
Kırk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Taşoçağı Caddesi'nde trafik kontrollü olarak sağlandı.