Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Şenel Ç.'nin kullandığı 41 VZ 216 plakalı...

Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Şenel Ç.'nin kullandığı 41 VZ 216 plakalı hafriyat kamyonu, Gebze gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyreden 05 EY 622 plakalı tıra çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan hafriyat kamyonunun şoförü Şenel Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5