Hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Şenel Ç.'nin kullandığı 41 VZ 216 plakalı hafriyat kamyonu, Gebze gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyreden 05 EY 622 plakalı tıra çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan hafriyat kamyonunun şoförü Şenel Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.